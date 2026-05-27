Feria de Mayo: así evolucionó a lo largo de la historia

La Feria de Cáceres no nació exactamente como una fiesta. Al menos, no en el sentido en que hoy la entienden miles de cacereños cuando miran al calendario de mayo y piensan en casetas, atracciones, conciertos, encuentros familiares y noches largas en el ferial. Su origen fue mucho más práctico, más comercial y más pegado a la tierra: el ganado, las transacciones, los tratantes, los propietarios y la necesidad de que una capital de provincia como Cáceres contara con una feria a la altura de su importancia económica. Los antecedentes remotos se vinculan al Fuero de Cáceres, otorgado por Alfonso IX de León, donde ya aparecen referencias a intercambios comerciales relacionados con el ganado.

La Feria de Mayo, que con el tiempo terminaría siendo conocida como Feria de San Fernando, celebró su primera edición en 1896. Fue alcalde Nicolás Carvajal Cabrero y su puesta en marcha llegó después de distintas reuniones entre el ayuntamiento, ganaderos y propietarios vinculados a la Sociedad General de Fosfatos, que explotaba las minas de Aldea Moret. Aquel 1896 fue, además, un año especialmente simbólico para la ciudad: Cáceres estrenó la luz eléctrica, el Paseo de Cánovas y también su Feria de Mayo. Tres hitos que ayudan a entender una ciudad que quería modernizarse, abrirse y ocupar un nuevo lugar en el mapa urbano y social de la época.

El nombre: fruto de una coincidencia

El nombre de San Fernando tiene más de coincidencia que de auténtica devoción. La feria se fijó a finales de mayo porque así convenía a los intereses ganaderos, y el calendario hizo el resto. Cáceres no había cultivado una especial tradición religiosa hacia San Fernando; no existía una ermita, capilla o iglesia especialmente vinculada al santo. Sin embargo, al coincidir la cita con esos días, el nombre acabó imponiéndose hasta convertir la Feria de Mayo en la Feria de San Fernando, denominación que ha llegado hasta nuestros días.

Su primera ubicación fue El Rodeo. Allí comenzó a tomar forma una celebración que pronto dejó de ser solo un espacio para el trato ganadero. A la actividad comercial se fueron sumando otros ingredientes: espectáculos, puestos, teatro, toros, música y la propia liturgia popular de acudir a la feria como quien participa en una fecha mayor de la ciudad. Después, la feria se trasladó a Los Fratres, junto a la estación vieja, y desde finales de los años ochenta se celebra en su emplazamiento actual, el antiguo campo de aviación, hoy recinto ferial. Cada traslado modificó el paisaje de la fiesta, pero no su arraigo.

Termómetro económico

Durante décadas, la feria fue también una forma de medir el pulso económico de Cáceres. En tiempos difíciles, muchas familias reservaban algo de dinero para que los niños pudieran subir a la noria o a los coches de choque. Al regreso, el premio podía ser un trozo de turrón, una manzana de caramelo, unas garrapiñadas o alguno de aquellos juguetes humildes que se vendían en los puestos. La feria era, en cierto modo, una promesa: la de que, aunque el año hubiera sido duro, siempre había un momento reservado para la ilusión.

También fue escenario de una ciudad que miraba al espectáculo. El Teatro Principal, el Variedades y más tarde el Gran Teatro acogieron compañías y artistas que convertían aquellos días en una programación extraordinaria. Las casetas, los circos, los titiriteros y los conciertos fueron ampliando el significado de la cita. En Los Fratres, por ejemplo, actuaron artistas populares de distintas épocas, y la feria se consolidó como acontecimiento social, comparable a otros grandes momentos del calendario local.

La plaza de toros también tuvo un papel destacado en esa historia. Aunque los festejos taurinos en Cáceres son anteriores a la creación de la Feria de Mayo, la cita de San Fernando terminó incorporando carteles de relevancia. En la memoria taurina de la ciudad figura especialmente la feria de 1943, con nombres como Manolete, Arruza y Morenito de Talavera, en un momento marcado por el auge del wolframio durante la Segunda Guerra Mundial. Aquella fiebre minera dejó dinero en la provincia y también se notó en los tendidos y en el ambiente de la feria.

Celebración popular

Con el paso del tiempo, la Feria de Cáceres fue perdiendo su carácter estrictamente ganadero y ganando peso como celebración popular. El ganado dejó de ser el centro, pero no desapareció del todo la huella de aquel origen. La presencia de actividades ecuestres, la tradición hípica y el recuerdo de los tratos comerciales mantienen un hilo invisible con aquella primera feria de 1896. En la actualidad, el Concurso Nacional de Saltos sigue siendo uno de los elementos vinculados a la preferia y al recinto hípico..

Hoy la Feria de San Fernando es otra cosa y, al mismo tiempo, sigue siendo la misma. Es el encendido del ferial, las casetas, las atracciones, las comidas compartidas, los conciertos, los paseos de tarde, el ruido de las tómbolas, el olor a algodón dulce y la vuelta a casa con cansancio feliz. Ya no acuden los ganaderos con el mismo protagonismo de finales del XIX, pero sí acuden generaciones enteras de cacereños que han heredado la costumbre de vivir mayo como una cita irrenunciable.

Quizá por eso la historia de la Feria de Cáceres no puede contarse solo con fechas. Hay que hablar de Alfonso IX y del Fuero, de 1896, de Nicolás Carvajal Cabrero, de El Rodeo, de Los Fratres y del viejo campo de aviación. Pero también hay que hablar de los niños que estrenaban zapatos, de los padres que hacían cuentas para pagar una atracción más, de los puestos de turrón en la avenida Virgen de la Montaña, de los artistas que llenaban teatros, de las noches en la caseta municipal y de esa sensación, tan cacereña, de que la feria marca el comienzo emocional del verano.

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La Feria de San Fernando nació como un mercado ganadero y terminó convertida en una memoria compartida. Esa es, probablemente, su mayor fortaleza. Haber sabido cambiar sin perder su esencia. Haber pasado de los tratos de ganado a las casetas iluminadas, de El Rodeo al recinto ferial, de la economía rural a la fiesta urbana, sin perder del todo el eco de sus orígenes.