El Gobierno de Cáceres defiende su receta fiscal: "Era posible bajar impuestos y recaudar más"

El Gobierno local de Cáceres ha defendido este martes que los datos del presupuesto municipal de 2026 avalan su política fiscal. El concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha valorado que la previsión de ingresos de este ejercicio "se incrementa considerablemente" hasta alcanzar, según ha señalado, "la cifra más alta de su historia". Una lectura que el equipo de Gobierno vincula directamente con la rebaja de impuestos aplicada en los últimos ejercicios, el aumento de la recaudación y la capacidad inversora del ayuntamiento.

"Esto viene a demostrar que es posible lo que veníamos defendiendo, que se pueden bajar los impuestos, que se puede recaudar más y, por lo tanto, tener el presupuesto más alto de la historia", ha indicado el responsable municipal de Economía y Hacienda. En su valoración, ha subrayado que ese crecimiento presupuestario permite mantener también "un nivel de inversiones tan alto durante este ejercicio.

El concejal ha insistido en que el planteamiento del Gobierno de Rafa Mateos se ha visto respaldado por los números. "Era posible bajar impuestos, incrementar el presupuesto, incrementar por tanto las inversiones y eliminar a cero la deuda", ha afirmado. Según ha añadido, la inversión municipal se incrementa casi un 75% respecto al ejercicio anterior, un dato que el ejecutivo local presenta como una de las principales consecuencias de su estrategia económica.

Más ingresos pese a la rebaja

La valoración llega después de conocerse que el Ayuntamiento de Cáceres recaudará este año 26.304.420,10 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una cantidad superior a la obtenida el año pasado y también por encima de los 25,7 millones ingresados en 2024, antes de que se aplicase la reducción fiscal. Por segundo año consecutivo, la recaudación por este tributo volverá a superar los 26 millones de euros pese a la bajada aprobada por el Gobierno local con el apoyo de Vox.

En concreto, este ejercicio se pondrán al cobro 2.345 recibos de naturaleza rústica, con una previsión de ingresos de 539.795,89 euros, y 95.993 recibos urbanos, que permitirán recaudar 25.764.624,20 euros. El equipo de gobierno interpreta estos datos como una prueba de que la reducción del tipo impositivo no ha impedido aumentar los recursos municipales.

El pleno aprobó en noviembre de 2024, con los votos favorables de PP y Vox, la rebaja del IBI urbano del 0,75% al 0,72%. En el caso del rústico, el tipo pasó del 0,90% al 0,87%. El acuerdo presupuestario alcanzado este año entre ambas formaciones ha vuelto a incluir además el compromiso de avanzar en una nueva reducción del IBI y del impuesto de vehículos para devolverlos a los niveles anteriores a la subida aprobada durante el mandato socialista.

Críticas a la etapa anterior

Orgaz ha contrapuesto la actual política fiscal con la aplicada en la legislatura anterior. "Atrás ha quedado el tiempo en el que en esta ciudad teníamos subidas de impuestos", ha señalado. En este sentido, ha recordado que durante el anterior mandato se incrementaron el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

También ha criticado el recurso al endeudamiento en etapas anteriores. Según ha indicado, entonces "se solicitaba más deuda" y se acudía a operaciones de crédito con entidades bancarias, como ocurrió en el año 2021. A su juicio, ese modelo "endeudaba más a la administración y a la propia ciudad" y derivaba en presupuestos más bajos por lo que ha calificado como "una mala gestión presupuestaria".

Frente a ello, el responsable municipal ha defendido que el actual gobierno ha buscado ingresos en otras vías. Entre ellas ha citado la enajenación de terrenos municipales y la captación de fondos procedentes de otras administraciones, como la EDIL recientemente conseguida, dotada con más de 12 millones de euros.

"Otra manera de hacer política era posible y hoy estamos demostrando que los números y los hechos así lo avalan", ha concluido el concejal.