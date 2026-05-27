El Gobierno da tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos

El Gobierno central ha dado un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para proceder a la retirada de la Cruz de los Caídos, según ha denunciado el alcalde, Rafael Mateos, quien ha criticado con dureza el procedimiento y ha anunciado que el consistorio lo recurrirá por vía administrativa y judicial.

Desviación de poder

Mateos ha calificado el proceso de “auténtica chapuza” y ha acusado al Ejecutivo de actuar con “desviación de poder”, al considerar que el expediente se está utilizando con fines políticos y no estrictamente legales o técnicos.

En concreto, el regidor sostiene que el Gobierno estaría utilizando este procedimiento para “tapar problemas nacionales” y para “desgastar el pacto PP-Vox en Extremadura”, en alusión al actual equilibrio político en la Junta de Extremadura presidida por María Guardiola.

Nueva resolución y suspensión cautelar

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido una nueva resolución del secretario de Estado en la que se reitera la orden de retirada del monumento situado en la Plaza de América y se fija, por primera vez de forma expresa, el plazo de tres meses para su ejecución.

Ante esta decisión, Mateos ha avanzado que el consistorio pedirá la suspensión cautelar del plazo y que recurrirá la resolución en vía administrativa, advirtiendo de que, si es necesario, llegará a los tribunales.

El alcalde ha defendido que el procedimiento “se ha saltado totalmente la ley” y ha denunciado la existencia de resoluciones “arbitrarias” y dictadas, a su juicio, con defectos de forma, incluyendo la falta de competencia del órgano que emitió el primer expediente.

Asimismo, ha sostenido que la Cruz de los Caídos “no es un vestigio franquista”, sino un “símbolo de la ciudad” para varias generaciones de cacereños, por lo que ha reiterado su intención de defender su permanencia en el espacio público. Así se ha pronunciado el regidor en una entrevista concedida este miércoles al programa ‘Primera Hora’ de Canal Extremadura Radio.

'Cortina de humo'

En este contexto, Mateos ha acusado al Gobierno de utilizar el caso como una “cortina de humo” y ha afirmado que el Ayuntamiento “va a pelear hasta el final” para evitar la retirada del monumento.

El regidor ha insistido en que confía en que la justicia dará la razón al consistorio y ha subrayado que el Ayuntamiento utilizará “todos los medios a su alcance” para mantener la Cruz en su ubicación actual.