"La Historia también es una ciencia": el grito del Javier García Téllez de Cáceres en favor de las Humanidades

Sin periodistas, ¿quién cuenta las historias? Sin historiadores, ¿quién explica de dónde venimos? Sin filósofos, ¿quién enseña a pensar? Las Ciencias Sociales, como indica su propio nombre, también son ciencia. Una ciencia tan importante como cualquier otra rama más técnica o numérica. Sin embargo, las Humanidades siguen arrastrando el prejuicio de ser el camino que escogen quienes "no sirven" para otras disciplinas, una concepción tan extendida como equivocada.

Con esta idea como punto de partida, el IES Javier García Téllez de Cáceres ha celebrado unas jornadas que, más allá de talleres y conferencias, nacieron como una reivindicación abierta de las Humanidades y las Ciencias Sociales en un momento en el que muchos docentes consideran que estas disciplinas atraviesan uno de sus periodos más delicados.

Talleres, periodismo, historia y teatro

Durante el lunes y el martes, los pasillos y aulas del instituto cacereño cambiaron por completo su rutina habitual. Donde normalmente hay clases y exámenes, estos días hubo periodistas hablando de información y lenguaje, expertos enseñando cartografía, talleres de escritura, teatro, análisis de textos y charlas sobre patrimonio, historia y divulgación cultural.

Todo con un objetivo claro: demostrar al alumnado que las Ciencias Sociales y las Humanidades no son "una opción menor", sino una rama con valor académico, científico y profesional.

Galería | El IES García Téllez de Cáceres reivindica las Ciencias Sociales en unas jornadas / Pablo Parra

"Estamos sufriendo un estigma desde hace años", reconoce Felicísimo García, profesor de Geografía e Historia y uno de los impulsores de las jornadas. "Existe la idea de que nuestras materias son secundarias, de que no sirven para nada o de que no tienen utilidad práctica ni económica. Incluso se nos está negando la categoría de ciencia".

La caída de alumnado en Humanidades preocupa a los docentes

La preocupación no es exclusiva de un único centro educativo. Los docentes aseguran que la pérdida de alumnado en asignaturas vinculadas a las Humanidades es una tendencia visible en buena parte de España.

En el propio García Téllez hay ejemplos que hace apenas unos años parecían impensables: este curso no hay ningún estudiante de Latín en cuarto de ESO y tampoco alumnado matriculado en Literatura Universal en Bachillerato.

Felicísimo García. / Pablo Parra

"Es la primera vez que pasa", lamenta García. "Y eso es un síntoma claro de que algo está ocurriendo".

La sensación entre muchos profesores es que existe una presión social silenciosa que empuja a los estudiantes hacia las ramas científicas y tecnológicas mientras relega las Humanidades a un segundo plano. Como si elegir Historia, Filosofía o Literatura fuese, automáticamente, escoger un camino con menos prestigio.

"Parece que si haces Ciencias eres brillante y si eliges Humanidades es porque no te da para otra cosa. Y eso es completamente falso", insiste el docente. "Tenemos alumnos muy buenos académicamente, chavales que leen muchísimo y que aun así terminan yéndose por Ciencias porque sienten que es lo que la sociedad espera de ellos".

Romper prejuicios

Precisamente para combatir esa idea nacieron estas primeras "Jornadas para la defensa y promoción de las Humanidades y las Ciencias Sociales", dirigidas especialmente al alumnado de tercero y cuarto de ESO, los cursos en los que muchos jóvenes comienzan a decidir qué Bachillerato escogerán el próximo año.

Galería | El IES García Téllez de Cáceres reivindica las Ciencias Sociales en unas jornadas / Pablo Parra

La intención era alejarse de la visión clásica que reduce estas materias únicamente a la enseñanza. Por eso, el programa reunió perfiles profesionales muy distintos: periodistas de medios escritos y de la agencia EFE, profesores universitarios, especialistas en geografía aplicada, expertos teatrales o responsables de instituciones culturales.

"Queríamos que vieran que nuestras materias tienen muchas salidas", explica García. "No solo formar profesores. También hay periodismo, investigación, museos, divulgación, cartografía, patrimonio cultural…".

"La Historia también es una ciencia"

Uno de los momentos más destacados de las jornadas fue la intervención del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura, José Pablo Blanco, quien defendió ante los alumnos el carácter científico de la Historia.

Galería | El IES García Téllez de Cáceres reivindica las Ciencias Sociales en unas jornadas / Pablo Parra

"Hay gente que piensa que Historia es solo memorizar fechas", comenta García. "Pero se explicó perfectamente que la Historia utiliza un método científico, que investiga, contrasta fuentes y obtiene conclusiones válidas igual que otras ciencias. No es una ciencia exacta ni experimental, pero sí es una ciencia humana y social".

Referentes de televisión, criminología y periodismo apoyan la iniciativa

En el acto de clausura se reprodujo además un vídeo con la participación de varias figuras referentes de ámbitos como la historia, la televisión o la criminología.

Presencias como la de Javier Olivares, guionista y productor de series como "Isabel" o "El Ministerio del Tiempo"; Beatriz Mariño, periodista de Canal Extremadura; o María Galán, criminóloga y divulgadora con millones de seguidores en redes sociales, sirvieron para reforzar la idea de que las Ciencias Sociales son una opción tan válida y digna como cualquier otra.

Además, los organizadores quisieron subrayar el carácter altruista de toda la iniciativa. Todas las personas participantes cedieron su tiempo de manera desinteresada con un objetivo común: demostrar al alumnado que las Humanidades también construyen futuro.

Pensamiento crítico frente a la inmediatez

En una época marcada por la rapidez, los algoritmos y el consumo inmediato de información, los organizadores defienden precisamente el valor de unas disciplinas que enseñan a interpretar la realidad, contextualizar los problemas y desarrollar pensamiento crítico.

"Algo tenemos que hacer", afirma el profesor. "Si nosotros mismos no defendemos nuestras materias, nadie lo hará".

Las jornadas terminan, pero la sensación entre los organizadores es que esto solo ha sido el comienzo. El instituto ya plantea repetir la experiencia el próximo curso e incluso extender la iniciativa a otros centros educativos.

Quizá todavía sea pronto para medir resultados, aunque los estudiantes se mostraron agradecidos y satisfechos con la experiencia. Nadie sabe cuántos alumnos cambiarán finalmente su elección académica. Pero entre talleres, mapas, textos y debates, los docentes confían en haber sembrado al menos una duda entre quienes siempre escucharon que las Humanidades "no sirven".

"Estoy seguro de que a alguno le habrá tocado la fibra", concluye García. "Y quizá haya descubierto que esto es mucho más que memorizar. Que también es entender el mundo".