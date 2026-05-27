Mil firmas para evitar el cierre: familias cacereñas luchan por mantener los tratamientos especializados del Cadex

Las familias y personas usuarias del Cadex (Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura) de Cáceres han alzado la voz ante la posible desaparición de los tratamientos de atención temprana y habilitación funcional que actualmente se prestan en el centro, una situación que, aseguran, podría tener consecuencias "irreversibles" para numerosos pacientes con patologías neurológicas y neurodegenerativas.

Los afectados denuncian que la derivación prevista hacia entidades externas generará importantes problemas asistenciales y pondrá en riesgo la continuidad de terapias consideradas esenciales para mantener la autonomía y la calidad de vida de las personas usuarias.

En un comunicado difundido públicamente a través de la plataforma Change.org en la que piden firmas, las familias muestran su "profunda preocupación" por el próximo cese de tratamientos especializados de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia que actualmente se desarrollan en el centro cacereño.

"En numerosos casos, la continuidad terapéutica no es una opción, sino una necesidad sanitaria y social imprescindible", señalan.

Temor a listas de espera y retrocesos irreversibles

Uno de los aspectos que más inquietud genera entre las familias es la falta de garantías sobre la atención futura. Según denuncian, muchas de las entidades a las que se pretende derivar a los usuarios cuentan ya con listas de espera que superan los tres o cuatro meses.

Ese periodo sin tratamiento, advierten, puede resultar especialmente grave en personas con enfermedades neurológicas, donde la intervención temprana y continuada resulta determinante para evitar el deterioro funcional.

"Este tiempo sin atención especializada puede suponer un empeoramiento irreversible en muchas patologías neurológicas", alertan las personas afectadas.

Las familias sostienen además que las alternativas planteadas actualmente por la administración no cubren las necesidades reales de los usuarios. Explican que, desde el Sepad, la única solución trasladada hasta ahora consiste en recurrir temporalmente al copago contemplado en la Ley de Dependencia mientras se estudia la continuidad de los tratamientos.

Sin embargo, consideran que esa medida es "claramente insuficiente" debido al elevado coste de las terapias privadas especializadas.

"Muchas familias no pueden asumir económicamente estos tratamientos de manera privada, y ninguna persona debería ver interrumpida su atención por motivos económicos o administrativos", denuncian.

"Contradice el modelo de atención centrada en la persona"

Las personas usuarias recuerdan además que el propio Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad en Extremadura (Madex) defiende una atención continuada, especializada y adaptada a cada persona.

Por ello, consideran que la retirada de estos tratamientos en el Cadex de Cáceres entra en contradicción con los principios recogidos en ese modelo asistencial.

"La salud, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad y enfermedades neurológicas no pueden quedar paralizadas por decisiones organizativas que no garantizan una transición real y segura", subrayan.

Campaña para reunir 1.000 firmas

Ante esta situación, las familias y personas usuarias han iniciado una movilización para reclamar que no desaparezcan los tratamientos de habilitación funcional del centro y han comenzado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de alcanzar al menos 1.000 apoyos.

Los afectados insisten en que no se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de un problema que afecta directamente a la salud y la evolución de personas especialmente vulnerables que necesitan atención especializada continuada para mantener sus capacidades físicas, cognitivas y comunicativas.