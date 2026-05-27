Natación en Cáceres: estas son las plazas y las tarifas reducidas para este verano

Medio millar de cacereños y cacereñas podrán participar durante los meses de julio y agosto en el Programa de Natación de Verano 2026, organizado por el Ayuntamiento de Cáceres a través de la Concejalía de Deporte. Las clases se impartirán en las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge y Agustín Ramos Guija.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que se trata de una de las iniciativas "más esperadas y demandadas" cuando se acerca la época estival. Según ha explicado, el ayuntamiento ha ampliado este año la oferta al pasar de las 424 plazas del pasado verano a 492, a las que se suman 6 plazas específicas de integración. En total, serán 498 plazas distribuidas en 53 grupos.

Rodríguez ha afirmado que el programa está pensado para favorecer la actividad física, el aprendizaje y la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. La oferta abarca desde niños y niñas a partir de los 3 años hasta jóvenes y adultos, tanto para quienes quieran iniciarse en la natación como para quienes busquen mejorar su técnica.

El programa se desarrollará en cuatro periodos de diez días, de lunes a viernes. La tarifa será de 16 euros por periodo, con turnos de mañana, de 10.30 a 11.30 horas, y de tarde, de 21.00 a 22.00 horas.

El primer periodo será del 1 al 14 de julio; el segundo, del 15 al 28 de julio; el tercero, del 3 al 14 de agosto; y el cuarto, del 17 al 28 de agosto. En el momento de la preinscripción, cada usuario podrá elegir dos periodos de preferencia.

El plazo para solicitar plaza se abrirá el 1 de junio a las 10.00 horas y permanecerá disponible hasta el día 15. El acceso a los cursos se gestionará mediante sorteo, un sistema con el que el ayuntamiento busca garantizar la igualdad de oportunidades ante la previsión de una demanda elevada.

El sorteo de plazas se celebrará el 17 de junio, a las 10.00 horas, en las oficinas de la Concejalía de Deporte. Para el proceso se utilizará la plataforma externa Random.org, que generará el número de referencia. Quienes no obtengan plaza directa quedarán en lista de reserva.

La publicación de las plazas libres se realizará a partir del 22 de junio. El abono de la tarifa deberá formalizarse siempre antes del inicio de cada periodo: hasta el 23 de junio para el primer turno, hasta el 7 de julio para el segundo, hasta el 26 de julio para el tercero y hasta el 9 de agosto para el cuarto.

Las inscripciones podrán tramitarse por dos vías. La primera será online, a través de la plataforma municipal deporte.ayto-caceres.es/CronosWeb/Login. La segunda será presencial, en las oficinas de la Concejalía de Deporte, situadas en el Edificio Valhondo, en la avenida San Blas.

El horario de atención presencial será de 9.30 a 13.00 horas. Del 1 al 25 de junio se atenderá de lunes a jueves, mientras que del 29 de junio al 11 de agosto la atención se concentrará los lunes y martes.

Bonificaciones, exenciones e integración

El programa incluye bonificaciones y exenciones de la tasa. Las familias numerosas tendrán un descuento del 50% en la cuota para los grupos preinfantil, infantil o juvenil.

También se establece una exención total para menores de familias en situación de desempleo de ambos progenitores, o situaciones análogas, siempre que sus ingresos no superen los 1.400 euros mensuales o 19.600 euros anuales. Para esta modalidad se reservará un máximo de 15 plazas de asignación directa.

Rodríguez ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por la inclusión, la accesibilidad y el apoyo social. En este sentido, el programa incorpora 6 plazas específicas de integración y mantiene los cursos abiertos a alumnos y alumnas con discapacidad, que contarán con monitores especializados.

El ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía los teléfonos 927 62 75 06 y 927 62 75 07 para resolver dudas sobre el proceso de inscripción, los turnos y las condiciones de acceso.