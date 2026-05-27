Las obras en avenida de Alemania de Cáceres inquietan a dos comercios: "Se me ha venido abajo la entrada"

Las obras de renovación de la red de saneamiento que actualmente se desempeñan en la avenida de Alemania de Cáceres han generado preocupación entre dos autónomas de la zona, que han denunciado desperfectos en el acerado y temen que, una vez terminados los trabajos, los accesos a sus negocios queden en peor estado del que estaban antes de la intervención: "Se ha venido abajo el suelo de la entrada".

Las quejas proceden de Isabel María Vaca Muñoz, responsable de IM Peluquería, y de María Belén Silva Díaz, gerente de la tienda de moda infantil Catapún, dos establecimientos situados junto a la Cruz. Ambas han señalado que el problema no es tanto la duración de la obra ni las molestias propias de los trabajos, sino el estado en el que, aseguran, está quedando la acera frente a sus locales.

"Se me ha venido abajo el suelo de la entrada"

Isabel María Vaca, que lleva 17 años con su peluquería en ese mismo punto de la avenida de Alemania, ha explicado que el acerado "está sufriendo desperfectos" y que algunas baldosas se han levantado o se mueven. Según su testimonio, el problema se ha agravado tras el paso de maquinaria pesada por la zona de acceso a su negocio.

"Se me ha venido abajo el suelo de la entrada porque han metido una máquina pesada", ha denunciado. La autónoma ha asegurado que ya se han producido tropiezos de varias personas y ha recordado que esa entrada fue arreglada este mismo invierno por el ayuntamiento. "Lo que no estoy dispuesta es a que me dejen así mi puerta, porque estaba bien", ha añadido.

La comerciante sostiene además que los propios operarios le han advertido de que pueden formarse charcos de agua ante su local por los desniveles generados en el acerado. "Antes no se me formaban charcos y ahora me han dicho que se van a formar porque hay badenes en la puerta", ha señalado.

Miedo a que la obra termine sin solución

La principal preocupación de las afectadas es que los trabajos concluyan y que el problema quede sin resolver. Isabel María ha indicado que ha trasladado su queja a los encargados de la obra, pero que por ahora no ha recibido una respuesta directa de los responsables técnicos. "Se lo han transmitido a la empresa Canal de Isabel II, pero no sabemos nada más", ha lamentado.

La responsable de IM Peluquería también ha mostrado su malestar por el corte de agua previsto para este miércoles, en plena semana de feria. Según ha explicado, tiene la agenda completa y no sabe durante cuánto tiempo permanecerá sin suministro. "Tengo la agenda al 100% y no sé cuánto tiempo voy a estar sin agua", ha explicado.

Una acera con forma de 'U'

María Belén Silva Díaz, de Catapún, ha compartido la misma preocupación. Según ha explicado, al abrir la zanja para introducir los tubos, la acera habría perdido la pendiente que antes conducía el agua hacia la calzada. "Esto hacía pendiente hacia la carretera. Al picar, se ha bajado", ha relatado.

La trabajadora teme que, cuando llueva, el agua pueda acumularse e incluso afectar al garaje situado bajo el local. "Cuando llueva se nos va a filtrar el agua", ha señalado. En el caso de la peluquería contigua de Isabel María, asegura que el desnivel es todavía más evidente. "Le ha quedado una balsa. Hace como forma de U", ha descrito.

María Belén también ha denunciado falta de comunicación con las afectadas. Según su versión, los técnicos les han indicado que han puesto la situación en conocimiento de los responsables, pero nadie se ha dirigido directamente a ellas para explicarles cómo se va a actuar. "Con nosotros no ha hablado nadie", ha afirmado.

El ayuntamiento evaluará los daños

El Ayuntamiento de Cáceres ha señalado, ante estas quejas, que los servicios técnicos evaluarán si se trata de un defecto en el solado como consecuencia de las obras. En ese caso, según ha explicado el consistorio, la reparación tendría que ser asumida por la empresa Canal de Isabel II.

En caso de que los desperfectos no estén vinculados a los trabajos que se están ejecutando en la avenida de Alemania, el ayuntamiento ha indicado que la reparación se realizará por parte municipal.

Mientras tanto, las dos autónomas piden que se revise la situación antes de que los operarios abandonen la zona. Su reclamación, insisten, es concreta: que la obra termine, pero que los accesos a sus negocios no queden dañados ni generen problemas de seguridad o acumulación de agua para clientes y peatones.