De La Pacheca a Oquendo: San Fernando también se vive en Cáceres lejos del ferial

La feria no solo se vive bajo las luces del recinto. Para muchos cacereños, San Fernando empieza con unas cañas entre amigos, una hamburguesa o unas tapas en distintos puntos de la ciudad antes de continuar con la celebración. En ese ambiente previo se mueven propuestas como las de La Pacheca y En Frente by Oquendo, dos negocios que se han sumado al calendario festivo con propuestas pensadas para estos días.

La hostelería local vuelve a encontrar esta semana una oportunidad para ganar actividad. La Feria de Mayo mueve público, altera rutinas, alarga sobremesas y multiplica los planes compartidos. No todos empiezan o terminan en el ferial, y ahí ganan peso esos bares y restaurantes que funcionan como punto de arranque, lugar de encuentro o continuación natural de la jornada.

"Modo feria" en la plaza de Bruselas

En la plaza de Bruselas, la hamburguesería La Pacheca ha activado el "modo feria" con una idea sencilla: convertirse en parada antes de que cada grupo siga su ruta. El establecimiento lo ha resumido en redes con un reclamo directo: "Tu parada perfecta: burger y al ferial".

Nacho Tello, gerente y jefe de cocina, explica que han optado por mantener “la misma dinámica que el año pasado”, con reservas tanto por la mañana como por la noche y sin alterar la esencia del local. "Mantenemos nuestra carta habitual", señala. La clave está en ofrecer una alternativa "más informal" para quienes no buscan un menú cerrado ni una comida demasiado larga. "Hay mucha gente que huye del bullicio de la zona centro, donde más se congrega la gente, y prefiere algo más tranquilo", afirma.

Nacho Tello, gerente y jefe de cocina de la hamburguesería La Pacheca. / Gonzalo Lillo

El movimiento ya se nota en las reservas. Según Tello, respecto a los dos últimos años ha aumentado de forma notable el número de personas que reservan para asegurarse sitio durante estos días. En su caso, la feria no se queda solo en la comida o la cena: la intención es que quien quiera pueda alargar después la jornada con tardeo y copas "tanto en la terraza como en el interior".

Música en directo en Rockefeller

La propuesta de la plaza de Bruselas se completa con una programación en el club Rockefeller, un espacio situado en la plaza de Gante que durante estos días ampliará su actividad. Por las mañanas acogerá eventos privados para grupos de amigos y, a partir de las 18.00 horas, abrirá al público con conciertos en directo. El jueves y el viernes actuará el grupo Alas Tú, con un repertorio de versiones de los años 80 y 90, además de flamenco y rumbas.

En este caso, la oferta se acercará más a la comida típica de feria, con variedad de pescaíto frito y marisco. Tello explica que la experiencia del año pasado funcionó bien y que la música en directo permite ofrecer otra alternativa distinta para quienes salen de cañas, buscan un ambiente diferente o prefieren alargar la tarde sin desplazarse todavía al ferial.

Oquendo, mediodía de feria

En la calle Obispo Segura Sáez, En Frente by Oquendo entra en su primera Feria de San Fernando con una propuesta pensada para el mediodía. La tapería y vinoteca, abierta recientemente, se encuentra en una zona donde el ambiente de estos días gana peso dentro de esta celebración.

El establecimiento ha anunciado una cita especial para los días 28 y 29 de mayo, de 13.00 a 15.00 horas, bajo el reclamo de la actuación del grupo local 'Ermitaños de la Paz'. El gerente del grupo Oquenso, Félix Manga, explica que han preparado una carta especial de feria con productos que no forman parte de la oferta habitual del local.

Félix Manga, gerente del grupo Oquendo en Cáceres. / Gonzalo Lillo

El planteamiento se completa con las mesas altas que el establecimiento sacará a la calle para reforzar el ambiente de mediodía. Manga aclara que no instalarán barras exteriores, sino que mantendrán el servicio desde el propio local y aprovecharán ese espacio como punto de encuentro para quienes se acerquen estos días.