La primera manifestación legal del 1 de Mayo reunió a un millar de personas en Cáceres

Cáceres vivió el 1 de mayo de 1978 una jornada histórica con la celebración de la primera manifestación del Día del Trabajador en la legalidad tras décadas de prohibición durante la dictadura franquista. Cerca de un millar de personas participaron en la marcha convocada por las principales centrales sindicales de la capital cacereña, en un ambiente reivindicativo pero pacífico, sin que se registraran incidentes.

El regreso de las reivindicaciones obreras a las calles

La manifestación recorrió varias calles de la ciudad para reclamar mejoras laborales, derechos sindicales y libertades democráticas. Los asistentes portaron pancartas y corearon consignas relacionadas con la defensa de los trabajadores, en un contexto de profundos cambios políticos y sociales en España durante la Transición. El origen de esta convocatoria estuvo ligado a la recuperación de las libertades sindicales y del derecho de reunión tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Durante el franquismo, el 1 de Mayo había sido prohibido y cualquier acto reivindicativo relacionado con el movimiento obrero era perseguido. Con la llegada de la democracia y la legalización de sindicatos y partidos políticos, los trabajadores pudieron volver a celebrar públicamente esta fecha, símbolo internacional de la lucha obrera desde finales del siglo XIX.

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La jornada tuvo además una importante dimensión política, ya que ese mismo día fue clausurado el I Congreso Regional del PSOE, un encuentro clave para la reorganización del partido socialista en Extremadura durante los primeros años de la democracia. El 1 de mayo de 1978 quedó así marcado como una fecha significativa en la historia reciente de Cáceres, al representar el regreso de las reivindicaciones obreras a las calles en un clima de libertad y participación ciudadana.