Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: "Para mí son los coches chocones de toda la vida, lo de los coches de choque es una modernidad"

Vivió la Feria de su infancia cuando aún estaba en Los Fratres, la disfrutó de joven en las casetas cuando el Ferial era el boom y ahora la saborea con la misma pasión como alcalde de la ciudad. Puesto que antes que fraile uno siempre es cocinero, también ha pisado el recinto como hijo, como marido y como padre. En esta entrevista, concedida a las puertas del Museo de Cáceres, le gusta decir que aquí se celebra el Día del Niño y que va a los toros (aunque no se atreva a jugársela sobre quién saldrá por la Puerta Grande de nuestra Era de los Mártires). Pero, sobre todo, Rafa Mateos (27 de enero de 1981) presume de que los cacereños siempre hemos llamado coches chocones a los coches de choque.

-¿Cómo era la feria de niño?

-Aunque no soy muy mayor (risas), los primeros recuerdos que tengo de la feria se remontan a cuando el ferial estaba en Los Fratres, en la avenida de Portugal. Nos fuimos a vivir a la avenida de Alemania en el año 85, y en aquella época recuerdo que al menos un año todavía se pudo disfrutar de la feria en esa zona cuando mis padres nos llevaban, sobre todo a mi hermana pequeña y a mí, a montar en los cacharritos. Ellos, generalmente, solían comer en la feria, iban a los toros... pero siempre había un ratito para acercar a los niños por la tarde a la feria.

-¿Y cómo era la de adolescente?

-Íbamos a las casetas cuando en el ferial de Cáceres había un auténtico boom, no solo de casetas como hay ahora, sino de muchos clubes y muchos bares de la ciudad que tenían su propia caseta. Quizás en mi época de adolescencia y juventud fue la que más casetas hubo y donde más vida se hacía en el recinto ferial.

-Porque usted conoció la feria cuando no era la feria de día.

-Recuerdo ir con mis padres a comer a la caseta de La Colina, a la Casa de Andalucía, incluso ver caballos en el propio recinto ferial, donde había muchísima vida. No se había puesto de moda eso de quedarnos en el centro a tomar las cañas y todo giraba en torno al ferial hasta primera hora de la tarde, cuando mucha gente se venía a los toros y otros alargaban la tarde hasta la noche en el ferial.

-¿Entonces era de los que se quedaba o de los que se iba a la playa?

-Nunca, o casi nunca me he ido a la playa. Casi siempre he intentado quedarme en Cáceres compatibilizándolo también, ahora ya que soy alcalde, con el campo, que es uno de mis retiros. Pero he sido más de disfrutar de la feria en Cáceres.

Fotogalería | Entrevista al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos / Carlos Gil

Sus padres, su mujer y sus hijos

-Hable de sus padres en la feria.

-A mis padres les gustaba mucho el ambiente de feria. Iban siempre a comer con sus amigos. Y los toros, imperdonables. Acudían a la Era de los Mártires y por las noches a las cenas que se organizaban en las casetas. Recuerdo a mi padre siempre con traje y con corbata. Eso de ir en vaquero y en polo era impensable en aquella época.

-¿Por qué lo llaman el Día de la Infancia, cuando siempre ha sido el Día del Niño?

-Para mí sigue siendo el Día del Niño, ese día en el que los cacharritos son un poco más baratos, un día en el que se pone el acento precisamente en los más pequeños, que son los verdaderos protagonistas de la feria. Yo le sigo diciendo a los míos: "Es el Día del Niño".

-Y hablando de niños, hable de sus hijos en la feria de hoy.

-Como a todos los niños, les gusta mucho montarse en los cacharritos. Afortunadamente tienen una madre que también le gustan, porque el padre para eso es algo más cagón, si me permite la expresión. Les gustan los cacharritos, les gusta montarse en los coche chocones o en el tren de la bruja, todo un clásico. Y afortunadamente, como digo, tienen una madre que también le gusta la feria y que disfruta con ellos como si fuese una niña más.

-Habla de los coches chocones, ¿por qué algunos los llaman los coches de choque?

-No sé, eso es la modernidad. Para mí siguen siendo, al igual que el Día del Niño, los coches chocones de toda la vida. No hay feria sin coches chocones.

-¿Puede hacer una apuesta de quién saldrá por la puerta grande?

-Es muy arriesgado porque se tienen que dar muchas circunstancias. Se tiene que dar que el maestro tenga una buena tarde, que el ganado acompañe y que la climatología también nos permita disfrutar de los toros, que es lo más importante. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, que era recuperar los festejos taurinos para la ciudad de Cáceres y que Cáceres cuente con un cartel de primera, que sea referencia a nivel nacional. Como administración esa es nuestra obligación y como alcalde me comprometí con los cacereños a hacerlo. A partir de ahí, que Dios reparta suerte.