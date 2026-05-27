Un veterano de la judicatura extremeña, nuevo presidente de la Audiencia de Cáceres

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el nombramiento de Valentín Pérez Aparicio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, en un movimiento que supone un relevo en el poder judicial de la provincia y sitúa al magistrado al frente del órgano judicial cacereño.

Veterano

El nombramiento convierte a Pérez Aparicio en un veterano de la judicatura en Extremadura, donde ha desarrollado gran parte de su carrera desde su ingreso en la carrera judicial en 1990 y tras distintos destinos en la región.

El magistrado nació en Zamora en 1962 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castuera, iniciando así una trayectoria estrechamente vinculada a la comunidad autónoma.

Posteriormente ejerció como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badajoz, antes de incorporarse en 2004 como magistrado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, donde ha permanecido hasta su designación como presidente.

Entre 1994 y 2004 desempeñó el cargo de juez decano de Badajoz y ha formado parte en distintos periodos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con su última incorporación en diciembre de 2024.

En el ámbito académico, ha ejercido como profesor del Máster en Abogacía de la Universidad de Extremadura y como tutor de prácticas externas en los grados de Derecho y Criminología, reforzando su perfil docente.

Nombramientos

El CGPJ ha realizado en su sesión de hoy un total de trece nombramientos, que incluyen presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales en distintos puntos del país, dentro de su actual mandato.

Con este nombramiento, el órgano de gobierno de los jueces refuerza la estructura de la Audiencia Provincial de Cáceres, que afronta una nueva etapa bajo la dirección de un magistrado con amplia experiencia en la administración de justicia en la región.