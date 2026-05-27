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Relevo en el poder judicial

Un veterano de la judicatura extremeña, nuevo presidente de la Audiencia de Cáceres

Tras su paso por varios juzgados y la Sala de Gobierno del TSJEx, Pérez Aparicio liderará la Audiencia Provincial de Cáceres

Toma de posesión, este miércoles.

Toma de posesión, este miércoles. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el nombramiento de Valentín Pérez Aparicio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, en un movimiento que supone un relevo en el poder judicial de la provincia y sitúa al magistrado al frente del órgano judicial cacereño.

Veterano

El nombramiento convierte a Pérez Aparicio en un veterano de la judicatura en Extremadura, donde ha desarrollado gran parte de su carrera desde su ingreso en la carrera judicial en 1990 y tras distintos destinos en la región.

El magistrado nació en Zamora en 1962 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castuera, iniciando así una trayectoria estrechamente vinculada a la comunidad autónoma.

Posteriormente ejerció como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badajoz, antes de incorporarse en 2004 como magistrado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, donde ha permanecido hasta su designación como presidente.

Entre 1994 y 2004 desempeñó el cargo de juez decano de Badajoz y ha formado parte en distintos periodos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con su última incorporación en diciembre de 2024.

En el ámbito académico, ha ejercido como profesor del Máster en Abogacía de la Universidad de Extremadura y como tutor de prácticas externas en los grados de Derecho y Criminología, reforzando su perfil docente.

Nombramientos

El CGPJ ha realizado en su sesión de hoy un total de trece nombramientos, que incluyen presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales en distintos puntos del país, dentro de su actual mandato.

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Con este nombramiento, el órgano de gobierno de los jueces refuerza la estructura de la Audiencia Provincial de Cáceres, que afronta una nueva etapa bajo la dirección de un magistrado con amplia experiencia en la administración de justicia en la región.

Estos son los nombramientos acordados hoy por el Pleno:

 

Tribunal Supremo

 

-José Ramón González Clavijo, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo (turno general)

-Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo (turno general)

 

Tribunales Superiores de Justicia

 

Presidencias de TSJ

 

-Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

-Juan Avello Formoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

 

Presidencias de Sala de TSJ

 

-Alejandro Roa Nonide, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares

-Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, presidente de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco

-María del Carmen Pérez Sibón, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede Sevilla)

Audiencias Provinciales

 

-Valentín Pérez Aparicio, presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres

-José Antonio Vega Bravo, presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca

-Luis Casero Linárez, presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real

-Jaime Francisco Anta González, presidenta de la Audiencia Provincial de Cantabria

-Luis Miguel Columna Herrera, presidente de la Audiencia Provincial de Almería

-María José Rivas Velasco, presidenta de la Audiencia Provincial de Granada

 

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