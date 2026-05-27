Senderismo Gay Extremadura: más de una década uniendo al colectivo LGTBI con rutas por Cáceres, Trujillo, Badajoz o Mérida

'Senderismo Gay Extremadura' es un grupo LGTBIQ+ sin ánimo de lucro que busca unir a personas y fomentar las relaciones sociales a través del senderismo. "Llevamos muchos años con el grupo y hemos recorrido Extremadura de norte a sur y de este a oeste. Además, de vez en cuando también organizamos salidas fuera de la comunidad", ha explicado Raúl, organizador del grupo.

Además, con la llegada del calor, el grupo amplía sus actividades y organiza propuestas al aire libre como jornadas de playa, rutas en kayak y otras iniciativas pensadas para disfrutar de la naturaleza y favorecer la convivencia entre los participantes. Estas actividades no solo permiten conocer nuevos lugares y desconectar de la rutina, sino que también fomentan hábitos saludables, el ejercicio físico y el bienestar emocional a través del contacto con el entorno natural.

Más de una década creando comunidad a través del senderismo

El grupo realizó el pasado 15 de febrero de 2025 una ruta por la Sierra de la Mosca, en la provincia de Cáceres, una de las muchas actividades que organiza alternando recorridos por distintas provincias extremeñas. La iniciativa nació en torno al año 2011 de la mano de Raúl, impulsor del proyecto, en un momento en el que no existían grupos de senderismo dirigidos específicamente al colectivo LGTBIQ+ en Extremadura. "Tenía la idea de crear un espacio en el que chicos y chicas del colectivo pudieran conocerse y relacionarse más allá de las frías aplicaciones de Internet. El senderismo nos permite hacer deporte, disfrutar de la naturaleza y, al mismo tiempo, ofrecer a muchas personas, especialmente a quienes viven en pueblos pequeños, la oportunidad de conocer gente y sentirse en un ambiente seguro y cómodo", destaca Raúl.

Asimismo, el grupo ha experimentado un importante crecimiento desde sus inicios. En la actualidad, cuenta con 662 miembros en su grupo de WhatsApp y suma muchos más seguidores a través de redes sociales como Instagram y Facebook.

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Por último, Raúl ha señalado que se trata de un grupo abierto e inclusivo, en el que puede participar cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, siempre que comparta los valores de respeto, convivencia y apoyo al colectivo LGTBIQ+.