El abandono de gatos preocupa en Cáceres: el Refugio San Jorge alerta a diario del aumento de casos

El abandono de gatos continúa siendo una de las principales preocupaciones de las asociaciones protectoras de animales en Cáceres. Desde el Refugio San Jorge, una de las entidades más activas de la ciudad en la defensa y rescate de animales abandonados, aseguran que la situación sigue siendo alarmante y que cada semana reciben nuevos casos de gatos, muchos de ellos abandonados en calles, solares o contenedores.

La asociación comparte prácticamente a diario en sus redes sociales fotografías y publicaciones denunciando la aparición de pequeños gatos abandonados y solicitando ayuda urgente para poder atenderlos. En muchas ocasiones, los animales son encontrados en condiciones delicadas, desnutridos o enfermos, necesitando atención veterinaria inmediata y cuidados constantes. Los voluntarios del refugio explican que la llegada masiva de camadas se intensifica especialmente durante los meses de primavera y verano, coincidiendo con la época de cría. "Cada día aparecen nuevos casos y nuestros recursos son limitados", señalan desde la protectora, que actualmente depende en gran medida de las donaciones y de la colaboración ciudadana para poder continuar con su labor.

Adoptar en lugar de comprar: una segunda oportunidad para los gatos

Además del rescate y cuidado de los animales, el Refugio San Jorge insiste en la importancia de fomentar la esterilización como medida fundamental para evitar la reproducción descontrolada y reducir así el número de abandonos. A través de sus publicaciones, la asociación no solo busca denunciar esta problemática, sino también sensibilizar a la población sobre la tenencia responsable de mascotas. Desde el refugio hacen un llamamiento a quienes estén pensando en incorporar un animal a su familia para que opten por la adopción, una alternativa que permite ofrecer una segunda oportunidad a cientos de gatos que esperan encontrar un hogar definitivo.

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El refugio pide ayuda ante la falta de recursos

Mientras tanto, los voluntarios continúan trabajando sin descanso para atender a todos los animales que llegan al refugio, aunque reconocen que la situación comienza a ser insostenible debido a la falta de espacio y recursos. Por ello, piden la colaboración de la ciudadanía mediante acogidas temporales, adopciones y aportaciones económicas o materiales que ayuden a garantizar el bienestar de los gatos rescatados. El abandono animal sigue siendo una realidad visible en Cáceres, y asociaciones como el Refugio San Jorge luchan cada día para combatir un problema que, según denuncian, está lejos de desaparecer.