El aeródromo de Cáceres vuelve a pista tras superar las turbulencias administrativas

La licitación del futuro aeródromo de uso restringido de Cáceres vuelve a pista tras superar sus primeras turbulencias administrativas. La Junta de Extremadura ha corregido el pliego técnico del contrato para la redacción del proyecto constructivo y la documentación necesaria para autorizar la infraestructura y abrirá un nuevo plazo de 16 días naturales para la presentación de ofertas. El procedimiento queda así reactivado después de que la Comisión Jurídica de Extremadura haya resuelto el recurso presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España.

La actuación tiene un presupuesto base de licitación de 225.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 34 meses. No se trata todavía de la construcción del aeródromo, sino del encargo técnico previo que deberá definir el proyecto y reunir la documentación ambiental, urbanística y aeronáutica necesaria para avanzar en la autorización de la infraestructura.

Ajuste técnico del pliego

El expediente fue aprobado el pasado 25 de marzo y la licitación se publicó el 9 de abril. El plazo inicial para presentar ofertas terminaba el 27 de abril, pero quedó suspendido de forma cautelar tras el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. La impugnación se centraba en las titulaciones exigidas al equipo encargado de redactar el proyecto.

Ese trámite ha quedado ya resuelto con la rectificación del apartado 12 del pliego de prescripciones técnicas. La Junta ha incorporado expresamente la especialidad de aeropuertos en una de las titulaciones requeridas, con el objetivo de aclarar el texto inicial y dar mayor seguridad jurídica al procedimiento. De este modo, donde antes se recogía "Ingeniero Aeronáutico, Graduado en Ingeniería Aeronáutica o equivalente", ahora se incluye "Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Técnico Aeronáutico especialidad Aeropuertos, Graduado en Ingeniería Aeroespacial especialidad Aeropuertos o equivalente".

Carlos Gil

La propia resolución de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda enmarca esta modificación como la corrección de un error material o de hecho en la redacción inicial del pliego. La administración autonómica sostiene que la subsanación permite continuar con el expediente sin necesidad de desistir del procedimiento ni iniciar una nueva licitación desde cero.

Nuevo plazo de 16 días

La consecuencia práctica de esta rectificación será la apertura de un nuevo periodo de presentación de ofertas. Una vez fiscalizado el expediente, se levantará la suspensión acordada el 23 de abril y se publicará el pliego modificado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir del día siguiente a esa publicación comenzará a contar el nuevo plazo de 16 días naturales, con hora límite a las 15.00 horas del último día.

Panel de presentación del aeródromo de Cáceres. / Junta de Extremadura

Con esta decisión, la Junta busca garantizar los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia en la contratación pública. La modificación se considera relevante porque introduce una precisión nueva respecto al texto inicial, de ahí que se opte por abrir un nuevo plazo completo para que las empresas interesadas puedan preparar sus propuestas con el pliego ya corregido.

El contrato vuelve, por tanto, a su cauce ordinario después de este ajuste administrativo. La Comisión Jurídica de Extremadura estimó parcialmente el recurso, anuló el apartado del pliego afectado y acordó levantar la suspensión del procedimiento, lo que permite a la Consejería retomar la tramitación con el texto ya subsanado.

Una fase clave antes de la obra

El documento que salga de este contrato será la base para iniciar los procedimientos vinculados al establecimiento del aeródromo. Entre ellos figuran la obtención del informe de compatibilidad del espacio aéreo, la tramitación ambiental y la acreditación del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad operacional exigidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La infraestructura se proyecta al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en la zona conocida como Marradas de la Sociedad, a unos ocho kilómetros por carretera de la ciudad. El planteamiento inicial contempla una pista principal orientada conforme a los vientos predominantes, una calle de rodaje, plataforma de estacionamiento con hangares y espacios auxiliares como oficinas, cafetería o vestuarios.

También se prevén una pista específica para vuelo a vela, otra destinada a aeromodelismo y una helisuperficie pensada para operaciones de emergencia y servicios sanitarios. A ello se sumarán ayudas visuales a la navegación, señalización horizontal y vertical, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito de combustible, accesos viarios y zonas de aparcamiento.