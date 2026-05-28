'Bigblack Rhino' encabeza un fin de semana cultural en Cáceres con conciertos y talleres creativos

Propuestas diversas para todos los públicos.

'Bigblack Rhino' en el El Corral de las Cigüeñas

La banda Bigblack Rhino llegará este 29 de mayo al escenario de El Corral de las Cigüeñas con un concierto que promete energía, carácter y una potente mezcla de Soul, Rock y Rhythm & Blues. La actuación tendrá lugar de 21.00 a 22.30 horas dentro de la programación musical del recinto.

Formada en 2014, la banda está integrada actualmente por Nuria Mancebo Nuri Thunder, Gerard Brugués Pàkitsguitar, Gerard Cantero, Miquel Brugués y Raúl Pérez. Desde sus inicios, el grupo ha destacado por un sonido propio e indomable que quedó reflejado en su primer EP, Come Back Home (2016), un trabajo autoeditado que combinaba la dulzura del Soul con la fuerza del Rock y el Rhythm & Blues. Tras lanzar en 2023 el directo Hometown Live, la banda se encuentra inmersa en una nueva etapa creativa con la grabación de Supralove, su tercer álbum de estudio producido por J.M. Rosillo. El disco verá la luz entre finales de 2024 y principios de 2025 y dará nombre a la esperada gira Supralove Tour 2025.

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Taller creativo inspirado en el ajedrez en el Museo Helga de Alvear

Este sábado a las 12.00 horas, el Museo Helga de Alvear acogerá un taller creativo de unos 90 minutos de duración, una actividad participativa que comenzará en la recepción del museo y que se enmarca dentro de su programa educativo dedicado al arte contemporáneo.

La propuesta busca acercar el arte al público de una manera dinámica y accesible, combinando la observación de obras con la reflexión y la creación artística. En esta ocasión, la temática del taller estará inspirada en el ajedrez, utilizando elementos relacionados con la estrategia, la toma de decisiones y el simbolismo visual como punto de partida para desarrollar diferentes dinámicas creativas. A través de materiales y técnicas variadas, los participantes podrán explorar nuevas formas de expresión mientras analizan conceptos vinculados a la realidad contemporánea, una línea habitual en las actividades pedagógicas del museo.

El legado de Dire Straits sonará en Cáceres con el espectáculo de 'Alchemy Project'

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 3 de octubre el espectáculo 'Homenaje a Dire Straits', un concierto tributo protagonizado por Alchemy Project que recreará con gran fidelidad el mítico directo Alchemy, grabado por la legendaria banda británica en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983.

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El espectáculo, con entradas desde 26 euros, ofrecerá más de dos horas y media de música en directo, cuidando al detalle el sonido, la instrumentación y la escenografía para trasladar al público a uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock. El repertorio incluirá clásicos imprescindibles de Dire Straits como Sultans of Swing, Romeo & Juliet, Telegraph Road o Tunnel of Love, además de canciones del histórico álbum Brothers in Arms, que recientemente cumplió 40 años. Temas como Money for Nothing, Walk of Life o So Far Away completarán una noche especialmente dirigida a los seguidores de la mítica formación británica y a los amantes del rock en directo.