Bryan, Romario y Daniel, los tres amigos colombianos que han encontrado su hogar en Cáceres: "Nos llaman los tres chiflados"

Hay ciudades que no prometen grandes atajos, pero sí una cosa más difícil de encontrar: calma. Para Bryan Narváez, Romario Durán y Daniel Escudero, tres colombianos asentados en Cáceres, esa palabra pesa más que muchas otras. Llegaron desde distintos puntos de Colombia, con historias diferentes y una misma necesidad de fondo: trabajar, vivir con seguridad y construir algo lejos de la incertidumbre que dejaron atrás. Aquí han construido una amistad fuerte: "Nos llaman los tres chiflados".

Los tres forman parte de esa comunidad latina que ha ido encontrando en Cáceres una ciudad manejable, cercana y segura. No hablan de su país con distancia ni con reproche. Al contrario. Colombia aparece en su conversación como un lugar querido, lleno de paisajes, comida, memoria y familia. Pero también como un sitio donde la vida cotidiana se les hizo demasiado complicada.

De Colombia a Cáceres

Bryan Narváez nació en el departamento del Tolima, aunque vivió buena parte de su vida en Bogotá. En Colombia fue policía durante nueve años. También lo fue su mujer. Su salida del país no tuvo que ver con una aventura ni con una decisión improvisada, sino con algo mucho más duro: las amenazas y el conflicto interno.

En Cáceres tenía un amigo que le habló de una ciudad tranquila, segura y con posibilidades, aunque sin esconderle que el trabajo no siempre era fácil. Hoy, casi cuatro años después, Bryan no solo se ha asentado, sino que se ha convertido en autónomo. Regenta junto a su mujer la multitienda Sol y Luna, en la calle Gómez Becerra.

La ciudad le ha dado algo que considera esencial. "Encontramos algo muy especial: la tranquilidad", cuenta. En su caso, esa tranquilidad tiene además nombre familiar. Tiene una hija de dos años que nació en España y se siente ya parte de esta tierra. "Yo ya me quedo", afirma.

El trabajo como punto de partida

Romario Durán llegó hace apenas cinco meses desde Cúcuta, en Norte de Santander. En Colombia trabajaba en el campo, especialmente en el cultivo del arroz. Allí dejó a sus tres hijos y llegó a España con una idea clara: trabajar duro para ofrecerles un futuro mejor. ¡En Cáceres se dedica ahora al reparto. Su historia refleja una de las realidades más repetidas entre muchos migrantes: el cambio de oficio, la adaptación rápida y la necesidad de empezar por donde haga falta.

Romario no idealiza el camino. Sabe que llegar a otro país exige esfuerzo, paciencia y renuncias. Pero también compara lo que gana aquí con lo que podía conseguir en Colombia. "Allá el esfuerzo de trabajar mucho era solo para los gastos", señala. Su objetivo es claro: estabilizarse, ahorrar y que ese sacrificio tenga sentido.

Caminar de noche sin miedo

Daniel Escudero, también del Tolima, lleva cuatro años en Cáceres. En Colombia trabajaba en la producción de eventos, conciertos y logística. Ahora, como Romario, se dedica al delivery. Su explicación de por qué decidió marcharse es directa: la inseguridad.

Lo cuenta con una comparación sencilla, pero muy gráfica. En Cáceres puede caminar de noche por la calle hablando por teléfono sin sentir miedo. En Colombia, dice, eso era mucho más difícil. "Yo amo a mi país", matiza enseguida, consciente de que hablar de la inseguridad no significa renegar de sus raíces. Es, más bien, explicar por qué muchos se van aunque no quieran irse del todo. Los tres coinciden en esa idea. Colombia sigue siendo casa, pero una casa herida por problemas que les empujaron fuera.

Una amistad con apodo propio

En medio de esa adaptación, los tres han encontrado también algo fundamental: compañía. Se llaman entre ellos "los tres chiflados", un apodo nacido de la confianza, las bromas y esa forma de acompañarse que surge cuando uno está lejos de su tierra.

No se conocían todos antes de llegar, aunque compartían algún vínculo cercano. La vida en Cáceres terminó de unirlos. Se ríen, se gastan bromas y se apoyan. "Nos la pasamos molestando", explican entre risas. El apodo de "los tres chiflados", dicen, viene de aquella serie de tres amigos que hacían travesuras, se pegaban, reían, lloraban y seguían juntos.

En esa definición cabe buena parte de su historia. Porque la migración no es solo buscar papeles, trabajo o vivienda. También es encontrar una pequeña red que ayude a sostener los días difíciles. Para Bryan, Romario y Daniel, esa red tiene acento colombiano y nombre de comedia antigua.

Cáceres como lugar seguro

Sus vidas no han quedado resueltas de golpe. Bryan trabaja como autónomo en una tienda junto a su mujer. Romario y Daniel se mueven por la ciudad haciendo repartos. Los tres conocen la dureza de empezar de nuevo. Pero cuando hablan de Cáceres hay una palabra que vuelve una y otra vez: tranquilidad.

Esa tranquilidad se mide en cosas sencillas. Poder caminar por la calle. Poder trabajar. Poder criar a una hija sin miedo. Poder pensar en el futuro sin sentir que todo depende de esquivar el peligro. Para muchos puede parecer poco. Para ellos, en cambio, es casi todo.

Por eso su historia encaja en la de tantos latinos que han llegado a Cáceres sin grandes discursos, pero con una determinación muy concreta: levantar una vida con trabajo, familia y seguridad. Bryan lo resume mejor que nadie cuando mira lo que ha encontrado aquí: "Yo ya me quedo".