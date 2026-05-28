"Los clientes nunca nos han fallado": Cáceres endulza la feria agroalimentaria con miel, ibéricos y artesanía

El Paseo de Cánovas ha vuelto a oler estos días a pueblo dentro de la programación de la Feria de San Fernando. Entre el ir y venir de quienes cruzan la avenida bajo la sombra, los puestos de miel, ibéricos, dulces, quesos, embutidos y artesanía han recuperado ese pequeño mercado al aire libre que cada año acompaña al ambiente grande del ferial. La Feria Agroalimentaria y de Artesanía, instalada del 26 al 31 de mayo, ha empezado con movimiento tranquilo, compradores que se detienen sin prisa y vendedores que miran ya al fin de semana como el momento fuerte. Los expositores saben que el verdadero termómetro llegará entre el viernes y el sábado, cuando más familias bajan al centro, más visitantes se acercan a la ciudad y el paseo se convierte en una extensión natural de San Fernando.

Miel de Las Hurdes

Entre los puestos que repiten este año está el de Alicia y Gabriela, que han llegado desde la comarca de Las Hurdes con los productos de Tío Picho, famosa empresa vinculada a la miel y sus derivados. "Venimos con productos relacionados con la miel, el polen, la jalea real, el propóleo y el Pichín Real, que es el producto estrella nuestro este año también", han contado.

Proceden de Las Mestas, en Las Hurdes, y afrontan la cita con la confianza de quien ya conoce al público cacereño. "Esperamos que se mueva también un poquito el turismo, la gente, que nos vengan a visitar como cada año, que nunca nos han fallado nuestros clientes", han explicado. En su mostrador, los tarros de miel y los productos apícolas han ido llamando la atención de quienes buscan algo distinto a las compras habituales de feria.

Ibéricos con sabor a pueblo

También ha regresado a Cánovas Irene Gil, de Ibéricos 'Casa la Abuela, Sabor a Pueblo', llegada desde Santibáñez el Bajo. Su balance del arranque ha sido prudente. Como otros vendedores, reconoce que los primeros días suelen ser más flojos y que el calor puede condicionar la afluencia.

Irene Gil, de la empresa 'Casa la Abuela'. / Ángel García Collado

"Nosotros, como venimos muchos años, tenemos un poco de clientela fija. Lo único es que hay veces que con el calor puede ser que venga un poquito menos de gente, pero esperamos que haya afluencia de público, que es lo que nos interesa", ha añadido.

El fin de semana como prueba de fuego

La feria agroalimentaria tiene ese ritmo particular de las citas que se cuecen despacio. Primero llegan los curiosos, después los clientes fieles y, finalmente, quienes aprovechan los últimos días para llevarse a casa un producto extremeño. Por eso, este fin de semana se presenta como el tramo decisivo para los vendedores, que esperan que el paseo de Cánovas gane ambiente y que las ventas acompañen.

La escena, en cualquier caso, ya forma parte de la postal de San Fernando: vecinos que se paran a conversar, visitantes que descubren productos de distintas comarcas y pequeños productores que convierten el centro de Cáceres en un escaparate de sabores de la tierra. Entre la miel hurdana, los ibéricos de pueblo y la artesanía, Cánovas ha vuelto a ponerle sabor propio a la feria.