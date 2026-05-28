David Gutiérrez triunfa en Cáceres con un emocionante homenaje al pequeño Héctor

El primer festejo de la feria taurina de San Fernando 2026 prometía emociones fuertes y no ha defraudado en absoluto. El componente de contar con dos novilleros locales acartelados como son David Gutiérrez y Darío Romero, acompañado del luso Tomás Bastos, que ya es toda una realidad, provocó que se llenase más de la mitad de la plaza.

David Gutiérrez fue el gran triunfador cortando tres orejas a los astados de su lote y abriendo la puerta grande en una cita cargada de sentimiento por el minuto de silencio previo en memoria de Héctor Rincón Blanco, el pequeño de 4 años de Casar de Cáceres recientemente fallecido que padecía síndrome de Tay-Sachs, una enfermedad degenerativa ultrarrara. Darío Romero también cortó una oreja al quinto de la tarde.

Los tendidos estaban más que coloridos, sobre todo con las peñas llegadas para apoyar a sus toreros más cercanos. Entre los asistentes había ilustres como los diestros Emilio de Justo y Julio Méndez, cuyo turno llega este domingo. Todo bajo la atenta mirada del empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, que ha organizado una feria de primer nivel. También había representantes políticos como el alcalde, Rafa Mateos, y su equipo de Gobierno, José Ángel Sánchez Juliá (PP), y Óscar Fernández Calle (Vox).

David Gutiérrez

El gran protagonista fue David Gutiérrez y la mejor faena se la hizo al tercero. Logró conectar con un buen novillo de nombre 'Mes de enero' y enganchar al público desde el primer momento. Colocó muy bien al animal en el caballo y dio mucha guerra en la pica, levantando los aplausos de los tendidos. Antes de arrancar la faena brindó el animal a su padre, que entre lágrimas y emocionado recibía la montera. Inició agarrado a tablas al mismo tiempo que un aficionado local le dedicaba una canción que todo el tendido aplaudió con ganas. Lo estaba disfrutando el novillero cacereño, con tandas importantes y que poco a poco dejaban huella en el público. Cuando se fue a por la espada se veía venir un posible triunfo porque había hecho una gran faena y, con una estocada un poco trasera, sacó los pañuelos incluso antes de que el toro cayese. Fue muy bravo el animal, que se levantó hasta en dos ocasiones. Logró cortar dos orejas el joven de Montánchez y abrir su primera puerta grande en su debut en Cáceres.

En el último de la tarde, 'Devoto', no logró transmitir tanto con el capote, pero gracias a la buena construcción de la faena pudo optar nuevamente a premio. Se arrancó el animal desde el burladero hasta el centro de la plaza en el inicio de la faena, que dedicó a su madre. Tuvo un pequeño susto porque se dio la vuelta al terminar una buena tanda y el toro se lo llevó por delante. Acudieron rápidamente los miembros de su cuadrilla y Darío Romero. No hubo cornada y pudo continuar la faena sin problema y con más ganas. Pegó un par de pases en redondo antes de irse a por la espada. Y todavía le dio otros dos por la espalda antes de entrar a matar. La estocada fue trasera. Un aviso y otra oreja para David Gutiérrez.

Tomás Bastos

Tomás Bastos se encargó del novillo abreplaza, 'Avaricioso'. Este joven portugués tiene cerca su alternativa, que será este verano en Santander. Desde el principio lo recibió con el capote y asumía con destreza las primeras embestidas irregulares de la res. Solo un puyazo y cuatro banderillas en el tercio de varas, con un pequeño susto para el tercer banderillero. Brindaba al público Tomás Bastos antes de iniciar la faena de muleta. El de Vila Franca de Xira tuvo un gran arranque y pronto consiguió los primeros aplausos. Se estaba pasando al novillo muy cerca del cuerpo, pero no llegó a conectar con la plaza. Necesitó dos intentos para que el toro cayese, pese a que caló la espada bien en el primero. Saludó ovación el diestro luso tras una ligera petición.

El cuarto de la tarde, de nombre 'Astillero', se perdió desde el inicio y fue el peor animal. Incluso el público llegaba a pedir su devolución. No se fijó en la faena de capote en ningún momento, pero con el tercio de banderillas empezó a mejorar y Tomás Bastos logró fijarlo con la muleta dejándosela muy cerca de la cara tras cada pase. Mató al animal de una buena estocada y le costó varios intentos de descabello. Ovación al luso tras un aviso y pitos en el arrastro para el de Macandro.

Darío Romero

Darío Romero recibió de rodillas al primero de su lote, logrando conectar una serie importante con el capote. Tuvo un mejor tercio de varas y brindó a Julio Méndez y David Gutiérrez, dejando una bella estampa de tres jóvenes que son amigos y que comparten el sueño de ser figuras del toreo. Estuvo muy bien durante toda la lidia el joven diestro cacereño con un novillo que tenía una embestida limpia y humillaba con clase. Dos pinchazos y un aviso le costaron el triunfo el matador cacereño, pese a que a la tercera dio una buena estocada. Dio la vuelta al ruedo y hubo palmas para el novillo de Macandro.

En el quinto, 'Visorio', estuvo cumbre el cacereño pese a un flojo arranque por la escasa movilidad y fijeza del animal. La faena comenzó de rodillas y con mucha entrega. Sabía Darío Romero que era su gran oportunidad. Estaba ante su gente y tenía ganas de demostrar el alma de torero que lleva dentro, aunque el animal parecía ir viniéndose a menos en el transcurso de la tarde. Tuvo la madurez para saber el momento exacto de irse a por la espada. La estocada fue un poco caída, pero fulminante. Oreja para el cacereño en el segundo de su lote y mucha emoción en el ruedo.

Terminaba de esta forma la primera de abono de la Feria de San Fernando 2026. Este viernes llega uno de los platos fuertes de la cita taurina con la corrida de toros de Juan Pedro Domecq para Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez.