Ermitaños de la Paz pone música este jueves y viernes a la Feria de Cáceres: estos son los horarios y los bares

La Feria de Cáceres también se vive lejos del recinto ferial, en el centro, alrededor de los bares, las terrazas y las calles donde la música ayuda a alargar el mediodía. En ese ambiente se enmarcan las actuaciones del grupo Ermitaños de la Paz, que tiene previsto actuar este jueves y viernes en tres puntos de la ciudad.

La primera cita será de 13.00 a 15.00 horas frente a By Oquendo. Después, el grupo se trasladará a Casa Palacio, donde actuará de 15.00 a 17.00 horas. La última parada será en Ibéricos, en la plaza de San Juan, de 17.00 a 19.00 horas.

Una ruta de feria por el centro

La propuesta dibuja una pequeña ruta musical para quienes quieran tomar algo con concierto y vivir la feria en horario de día. El recorrido arranca a la hora del aperitivo, continúa después de comer y termina a primera hora de la tarde en uno de los enclaves más transitados del casco urbano cacereño.

Este tipo de actuaciones refuerza una parte cada vez más habitual de las fiestas: la feria de día, pensada para quienes prefieren disfrutar del ambiente en el centro, enlazar bares y encontrarse con amigos antes de que la actividad se desplace al ferial y a los grandes conciertos del Recinto Hípico.

La ciudad se mueve entre el centro y el ferial

Las Ferias de San Fernando mantienen estos días una programación repartida por distintos espacios de Cáceres. El Ayuntamiento ha situado los conciertos principales en el Recinto Hípico y ha reforzado el dispositivo de autobuses urbanos para facilitar el acceso al ferial durante los días de mayor afluencia.

En paralelo, el centro conserva su propio pulso festivo. La música en directo, los formatos más cercanos y las actuaciones en establecimientos hosteleros convierten la jornada en una alternativa para quienes buscan una feria más próxima, de barra, calle y conversación.