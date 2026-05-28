San Fernando 2026
Así es el 'Speed Max', la superatracción que se estrena en la Feria de Cáceres: 130 kilómetros por hora y 30 metros de altura
El feriante Paco Huerta describe la atracción como una de las más extremas, diseñada para quienes buscan emociones fuertes y un impacto visual
La Feria de Cáceres tiene este año un nuevo punto de vértigo. Se llama Speed Max, ha llegado por primera vez a la ciudad y no pasa precisamente desapercibida. Basta con levantar la vista para entenderlo: 30 metros de altura, brazos en movimiento, vagones que giran sobre sí mismos y una velocidad que, según explica Paco, el feriante que la lleva, alcanza los 130 kilómetros por hora. No es una atracción para mirar el móvil mientras sube. Es de las que se escuchan antes de verse y de las que dejan claro, desde abajo, quién se atreve y quién prefiere esperar en tierra.
Al frente está Paco Huerta, de Mérida, que ha aterrizado este año en Cáceres con una atracción que define como una de las grandes novedades de la feria. "Es la primera vez que venimos", cuenta mientras el movimiento del Speed Max marca el ritmo de fondo. No han llegado desde lejos, pero sí con una propuesta pensada para quienes buscan emociones fuertes. "Es una de las más extremas que hay ahora mismo aquí", resume.
Una feria vista boca abajo
El funcionamiento es sencillo de explicar y bastante menos sencillo de asumir cuando uno se sienta. El Speed Max eleva a los pasajeros hasta una altura considerable y los lanza en un movimiento de rotación que combina velocidad, caída, aceleración y giros completos de los vagones. "Da vueltas, los vagones van girando y pone a la gente boca abajo", explica Paco.
La atracción pertenece a esa familia de grandes máquinas de feria que han convertido el impacto visual en parte del espectáculo. No solo importa lo que siente quien se monta, sino también lo que provoca en quienes pasan por delante. Los brazos metálicos, los asientos suspendidos y el giro completo forman parte del reclamo. Es una atracción para valientes, pero también para espectadores.
"Da mucha sensación"
Paco no habla de oídas. También se ha subido alguna vez. "He montado alguna vez", reconoce. Y la descripción que hace no necesita demasiados adornos: "Da mucha sensación, la verdad. Es muy chula".
Ese es, precisamente, el gancho del Speed Max. No busca ser una atracción familiar ni un paseo amable por las alturas. Su espacio natural está entre quienes quieren probar algo distinto, quienes repiten por adrenalina y quienes llegan retados por los amigos. La novedad también está ayudando. La respuesta, por ahora, está siendo buena. "Estamos teniendo mucha afluencia", señala Paco. Tanto que no descarta volver en próximas ediciones. "Yo creo que repetiremos", añade.
El precio general de la atracción es de seis euros, aunque durante el Día del Niño se ha redujo a cinco. Paco reconoce que los precios de la feria han subido, pero lo sitúa en el mismo contexto que afecta al resto del sector. "Igual de cara que están todas las cosas, pues nosotros también tenemos que subir", afirma.
La atracción forma parte de una ruta que no se limita a Cáceres. Paco y su equipo recorren ferias de Extremadura y también algunas de Madrid. Llegan, montan, prueban, abren, desmontan y vuelven a empezar en otro municipio. Detrás del brillo de las luces y de los gritos de quienes se suben hay una logística exigente y una vida hecha de carretera, calendarios festivos y noches largas.
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