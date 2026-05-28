La Feria de Cáceres deja ya dos graves sucesos: una intoxicación por droga y una fractura de codo

La Feria de San Fernando de Cáceres ha acumulado 24 asistencias sanitarias desde el encendido oficial del martes, según el balance facilitado por Cruz Roja Extremadura, que ha desplegado estos días su dispositivo preventivo en el recinto ferial. En esas dos primeras jornadas oficiales, martes y miércoles, se han registrado además dos traslados al hospital.

Uno de ellos se ha producido por una intoxicación por droga, mientras que el segundo ha estado relacionado con una caída sufrida por una persona que, según las primeras valoraciones, podría tener fracturado el codo. Son, hasta ahora, las incidencias más relevantes atendidas por el dispositivo sanitario durante los primeros compases de la feria ya encendida.

Casi 80 asistencias desde la preferia

El balance aumenta si se toma como referencia el inicio de la preferia, el viernes 22 de mayo. Desde entonces, Cruz Roja ha contabilizado casi 80 asistencias sanitarias en total, con cinco traslados al hospital y otras siete derivaciones por medios propios.

Estas últimas corresponden a casos en los que las personas atendidas han necesitado una valoración médica posterior, por ejemplo una radiografía, pero se han desplazado al centro sanitario en su propio vehículo o acompañadas por familiares o conocidos, sin necesidad de ambulancia.

Un dispositivo con 120 voluntarios

El operativo de Cruz Roja en la Feria de San Fernando ha contado ya con la participación de unos 120 voluntarios, que han pasado por el recinto desde el comienzo de la programación festiva. Su labor se centra en la atención preventiva y sanitaria durante las jornadas de mayor afluencia, especialmente en las noches de feria y en los momentos de más concentración de público.

La feria continuará en los próximos días con más actividad en el recinto ferial y en otros puntos de la ciudad, por lo que Cruz Roja mantendrá su dispositivo para dar respuesta a posibles incidencias durante el resto de San Fernando.