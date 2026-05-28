La Feria de Día desafía al calor y toma las calles del centro de Cáceres: "El plan es estar hasta que el cuerpo aguante"

La Feria de Día ha vuelto a convertir el centro de Cáceres en punto de encuentro. La zona de los Obispos y San Pedro de Alcántara han concentrado este jueves al mediodía uno de los primeros grandes ambientes de San Fernando, con grupos de amigos reunidos desde primera hora en torno a las barras y mesas instaladas en la calle y familias que buscaban un hueco a la sombra para compartir tapas, bebidas y conversación.

Pese a que los termómetros han superado hoy los 30 grados, la actividad ha sido constante en esta parte de la ciudad, con las charangas marcando el ritmo de la celebración. Para muchos cacereños, esta cita se ha convertido en una especie de antesala del recinto ferial, pero también en un plan con entidad propia. "A veces ni siquiera llegamos a las casetas. Empezamos aquí, nos encontramos con gente conocida y se nos acaba haciendo tarde", reconocía un grupo de jóvenes entre risas.

Entre los asistentes también había familias que habían decidido acercarse al centro antes de continuar la jornada. "Venimos un rato, comemos algo y disfrutamos del ambiente. Luego llamamos a un taxi para que nos deje en el ferial y la idea es estar hasta que el cuerpo aguante", señalaban Irene Vallejo y Luis Pérez, un matrimonio reunido en torno a una de las barras en Obispo Segura Sáez. A su alrededor, el movimiento no cesaba. Las mesas altas iban cambiando de ocupantes, las rondas se sucedían y las charangas obligaban a levantar la voz para poder seguir cualquier conversación.

Impulso hostelero

La escena no ha surgido de un día para otro. Esta dinámica se ha consolidado durante más de una década gracias al empuje del propio sector hostelero, que ha ido dando forma a una celebración reconocible en el centro de Cáceres. "Cada vez se ha organizado mejor y se ha ido adaptando a la masificación actual", señalaba Gabriel Cancho, gerente del Mesón Viña Grande. Sin grandes apoyos, pero con trabajo e insistencia, los locales de la zona han convertido el mediodía en un momento propio dentro del calendario de San Fernando.

La fórmula ha ido creciendo a partir de una idea sencilla: sacar la celebración a la calle, aprovechar la concentración de bares y restaurantes y ofrecer una alternativa para quienes quieren vivir la feria sin esperar a la noche ni desplazarse todavía al recinto ferial. Ese planteamiento ha encontrado respuesta entre una clientela diversa, desde cuadrillas de amigos hasta familias y vecinos que se acercan desde distintos puntos de la ciudad.

Día de reencuentros

A pie de barra, esa diversidad se notaba hoy en cada corro. "La gracia de esto es que vienes a tomar algo y acabas encontrándote con muchas personas conocidas. Empiezas con una caña y luego ya vas viendo hasta dónde llega el día", comentaba Carlos Jiménez, un cacereño que disfrutaba del ambiente con un grupo de amigos en la calle San Pedro de Alcántara.

La frase resume bien el espíritu de una cita que funciona como punto de encuentro improvisado, donde muchos llegan con un plan abierto y terminan alargando la jornada al ritmo de charangas, tapeo y reencuentros improvisados.

Las casetas cogen ritmo

La jornada también se ha vivido este jueves en el recinto ferial, donde las casetas han empezado a tomar ambiente desde el mediodía. En María Bonita se han celebrado algunas de las tradicionales comidas de empresa, una de las costumbres habituales en los primeros compases de la Feria de Mayo. Allí, entre mesas largas, brindis y grupos que alargaban la sobremesa, la feria empezaba a coger ritmo a la espera de que la afluencia aumentase conforme avanzara la tarde.

Grupos de amigos comparten bebidas y conversación en una de las casetas del ferial. / Carlos Gil

De esta forma, San Fernando ha empezado a repartirse entre dos escenarios. Por un lado, el centro, con el empuje de la Feria de Día en la zona de los Obispos y San Pedro de Alcántara; por otro, el recinto ferial, donde las casetas irán ganando protagonismo con el paso de las horas.