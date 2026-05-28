Cultura y tradición
"La fotografía clásica de comunión ha perdido fuerza, ahora los posados son más naturales": Laura Lavado, fotógrafa en Cáceres
La profesional observa una tendencia creciente hacia las sesiones en exteriores y la preferencia de los clientes por el formato digital de las imágenes
Laura Lavado, fotógrafa natural de Montánchez, descubrió su vocación casi por casualidad. Cuando comenzó a interesarse por la fotografía, ni siquiera sabía que existían estudios especializados en esta disciplina. Fue una compañera de instituto, durante segundo de Bachillerato, quien le comentó que se marcharía a estudiar fotografía, despertando así su curiosidad por este ámbito profesional.
A partir de ese momento, Lavado comenzó a informarse y decidió formarse académicamente en el sector. Primero cursó un ciclo de grado medio y posteriormente completó el grado superior. Tras finalizar sus estudios, alquiló su propio estudio fotográfico y comenzó a desarrollar su carrera profesional en Cáceres, ciudad en la que finalmente decidió establecerse. Actualmente acumula once años como autónoma y asegura que el boca a boca sigue siendo una de sus principales vías de trabajo. Aunque ya cuenta con una clientela fija consolidada, continúa recibiendo numerosos nuevos clientes.
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Innovación y nuevas tendencias en fotografía infantil
Asimismo, en relación con las fotografías temáticas que tradicionalmente se realizaban en fechas señaladas, como Navidad o verano, la fotógrafa explica que este tipo de campañas continúan teniendo una gran acogida en su estudio, aunque las tendencias han evolucionado con el paso del tiempo. Según señala, ya no predominan las imágenes más clásicas, como las fotografías infantiles con el gorro de Papá Noel, sino que cada año las temáticas y escenarios se renuevan. Por ello, Lavado apuesta constantemente por la innovación y prepara entre dos y tres decorados nuevos en cada campaña navideña. Una renovación que considera necesaria, especialmente porque muchas familias y niños acuden a su estudio año tras año, buscando propuestas diferentes.
Adiós a los posados clásicos en las comuniones
En una ciudad como Cáceres, actualmente lo que más demandan los clientes son las campañas de Navidad, las sesiones de cumpleaños y, sobre todo, las comuniones. "Ahora mismo estamos teniendo muchísimo trabajo con las comuniones", asegura. Además, explica que este tipo de fotografía también ha evolucionado con el paso del tiempo. "Ya no se lleva tanto la fotografía clásica de comunión, con posados muy rígidos. Ahora las sesiones son mucho más naturales y espontáneas. Los niños disfrutan, se lo pasan bien durante la sesión y muchos incluso quieren volver", señala.
El auge de las sesiones en exteriores y el formato digital
Por último, la fotógrafa asegura que cada vez son más las personas que apuestan por realizar sesiones en exteriores, buscando imágenes más naturales, espontáneas y alejadas de los posados tradicionales de estudio. Sin embargo, también reconoce que una de las tendencias que más ha cambiado en los últimos años es la impresión de fotografías. Según explica, actualmente los clientes prefieren conservar las imágenes en formato digital y cada vez imprimen menos recuerdos en papel. Aun así, Lavado anima a sus clientes a seguir apostando por las fotografías impresas, defendiendo que "lo que no está impreso, no existe", una frase con la que reivindica el valor emocional y duradero de conservar los recuerdos de forma física.
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