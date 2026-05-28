Fuego en Cáceres el Viejo: el primer incendio de la temporada arrasa varias parcelas

Todavía no ha comenzado la temporada de riesgo de incendios y en Cáceres ya se ha producido el primero. Varias parcelas ubicadas en la parte norte de la capital cacereña, concretamente entre las barriadas de Nueva Ciudad (Mejostilla) y Cáceres el Viejo están ardiendo ahora mismo.

El fuego se propaga con rapidez alentado por el fuerte calor que hace hoy en Cáceres (hasta 34 grados a las tres de la tarde), unas ligeras rachas de viento y los altos pastos que hay en la zona que está ardiendo.

Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo /

La columna de humo es densa y se puede vislumbrar desde prácticamente toda la ciudad. Por suerte, no parece haber peligro para viviendas a pesar de la cercanía de las llamas.

Cuatro dotaciones de bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) están trabajando actualmente para sofocar las llamas, aunque dificulta el trabajo el amplio perímetro que ha producido el incendio. Además, han utilizado desbrozadoras para tratar de frenar el avance del fuego.

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Las llamas se encuentran a escasos metros del campamento romano de Cáceres el Viejo, aunque el viento es favorable y el fuego no debería avanzar hacia su dirección.