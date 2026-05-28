La IA aborda la cultura de Cáceres

Cáceres 2031 ha puesto en marcha una nueva Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana (OAC) que incorpora el uso de inteligencia artificial (IA) como herramienta de apoyo para impulsar, asesorar y conectar proyectos culturales, en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.

Estrategia cultural

El proyecto, presentado como una de las piezas clave de la estrategia cultural de la ciudad, tiene como objetivo fortalecer el ecosistema creativo local mediante un sistema de acompañamiento a artistas, colectivos, asociaciones y agentes culturales del territorio.

La oficina, ubicada en el Palacio de la Isla, funcionará como un espacio de asesoramiento personalizado, información sobre subvenciones y ayudas públicas y privadas, orientación en gestión cultural y conexión con redes profesionales del sector.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es el desarrollo de una herramienta basada en IA, actualmente en fase de diseño, que permitirá analizar iniciativas culturales, mejorar su formulación y detectar oportunidades de financiación autonómica, nacional y europea.

Además del componente tecnológico, la OAC se concibe como un espacio de participación ciudadana, con especial atención al voluntariado cultural y a la implicación de la población en la creación y desarrollo de proyectos culturales en la ciudad.

Ventanilla cultural

La oficina también actuará como una especie de “ventanilla única” cultural, centralizando información dispersa entre distintas administraciones y entidades, con el fin de facilitar el acceso a recursos y simplificar los procesos para los agentes culturales.

El proyecto surge directamente de los procesos participativos desarrollados en el marco de Cáceres 2031, donde el sector cultural demandó una estructura estable de apoyo, mediación y acompañamiento para profesionalizar iniciativas creativas.

Según la coordinación del consorcio, la OAC nace con vocación de permanencia más allá del año 2031 y pretende consolidarse como uno de los principales legados estructurales de la candidatura, independientemente del resultado final.

La oficina contará con un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito cultural y ofrecerá atención presencial en horario de mañana y tarde en el Palacio de la Isla, con el objetivo de convertirse en un nodo estable de innovación, cultura e inteligencia artificial aplicada al territorio.