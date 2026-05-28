Un motorista de 21 años es trasladado al hospital tras un accidente de tráfico en la avenida de la Bondad de Cáceres

Un joven de 21 años ha resultado herido este miércoles por la noche en un accidente de tráfico registrado en la avenida de la Bondad, en Cáceres. El siniestro se ha producido tras una colisión entre un turismo y una motocicleta, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

Aviso al 112

La llamada de aviso se recibió a las 23.15 horas. En ella se informaba de un accidente entre un coche y una moto, en el que el ocupante de la motocicleta había resultado herido.

Desde el 112 de Extremadura se han activado los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de servicio de la Policía Local de Cáceres.

Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, el motorista, un varón de 21 años, ha sufrido policontusiones y ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios. Posteriormente ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres.

La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.