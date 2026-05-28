Un viaje neandertal en Cáceres: la Neocueva de Maltravieso tiene fecha

Las obras de la futura Neocueva de Maltravieso finalizarán en noviembre de 2026 tras una inversión global de 3,6 millones de euros entre edificio y museografía, en el marco de un proyecto estratégico para la ciudad de Cáceres que permitirá la reproducción a escala real de una parte de la emblemática cavidad prehistórica.

El proyecto permitirá la reproducción a escala real de una parte de la emblemática cueva. / EL PERIÓDICO

A escala real

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cáceres, Tirso Leal, ha visitado el estado de ejecución de los trabajos y ha destacado que se trata de una actuación “singular” por la necesidad de coordinar de forma simultánea la construcción del edificio y el desarrollo museográfico.

Según ha explicado, el proyecto no consiste en levantar un edificio y después incorporar contenidos expositivos, sino que la propia reproducción de la cueva forma parte estructural del proceso constructivo, lo que obliga a una planificación conjunta desde el inicio de la obra.

Las obras del edificio comenzaron el 6 de noviembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que la previsión del Ayuntamiento fija su finalización el 6 de noviembre de 2026, dentro del calendario previsto.

El proyecto arquitectónico está dirigido por Federico Soriano Arquitectos y la ejecución ha sido adjudicada a la UTE Magenta-Goyprosa-Inselver, por un importe de 1.923.422 euros, frente a un presupuesto base de licitación de 2.031.498 euros.

De forma paralela, la museografía ha sido adjudicada a la UTE Imandra Project-Tecmolde-Federico Soriano, con un presupuesto de 1.761.832 euros, sobre una licitación inicial de 1.779.630 euros, lo que eleva la inversión conjunta del proyecto a más de 3,6 millones de euros.

Arte rupestre

El diseño contempla la reproducción rigurosa y a tamaño real de un tramo significativo de la Cueva de Maltravieso, concretamente entre la sala de columnas y la sala de las chimeneas, con el objetivo de divulgar este enclave sin comprometer la conservación del yacimiento original.

El espacio contará además con recursos de accesibilidad y divulgación, como audioguías, contenidos en lengua de signos, planos táctiles y materiales en lectura fácil, pensados para todo tipo de públicos.

Leal ha subrayado que la Neocueva permitirá convertir a Cáceres en un referente nacional en divulgación del patrimonio prehistórico, al tratarse de un recurso único vinculado a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Europa.

La Cueva de Maltravieso conserva alrededor de 70 representaciones rupestres, principalmente manos, con más de 66.000 años de antigüedad, consideradas entre las evidencias de arte paleolítico más antiguas asociadas a grupos neandertales.