"No somos números": las familias del Cadex de Cáceres se rebelan contra el posible cierre de las terapias

Hace apenas cuatro días, Miguel Ángel Paniagua decidió abrir una recogida de firmas en internet. No esperaba demasiado. Quizá unas pocas decenas de apoyos entre familias afectadas y personas cercanas al ámbito de la discapacidad. Sin embargo, la respuesta le ha desbordado.

"Ya vamos por más de 1.600 firmas y sigue subiendo", cuenta sorprendido. "Me han llamado hasta desde Change.org porque les ha llamado la atención que un tema tan local haya tenido tanta repercusión".

Detrás de esa movilización hay algo más que una protesta administrativa. Hay miedo. Mucho. El de decenas de familias usuarias del Cadex de Cáceres (Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura) ante la posible desaparición de los tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional que actualmente reciben en el centro.

Miguel Ángel habla desde la experiencia. Su hijo, Alejandro, tiene 22 años, una enfermedad rara y un 90% de discapacidad reconocida. Lleva prácticamente toda su vida vinculado al Cadex. "Con dos meses ya estaba allí. Llevo 22 años entrando en ese centro", resume.

"Mi hijo no puede quedarse sin terapia ni una temporada"

Alejandro recibe actualmente tres sesiones semanales en el Cadex. Además, la familia paga otras dos privadas para complementar el tratamiento. "Mi hijo, si no hace ejercicio diario, no se mueve", explica su padre. El problema no es únicamente perder unas sesiones. Lo que más inquieta a las familias es romper una continuidad terapéutica construida durante años, incluso décadas.

Miguel Ángel pone un ejemplo muy concreto: el fisioterapeuta que trata a su hijo desde hace 22 años. Un profesional que, gracias a cursos especializados impulsados por la propia familia, aprendió la técnica Vojta, una terapia específica para determinadas patologías neurológicas. "En Extremadura solo hay dos fisios que conocen esa técnica. Uno es con el que está mi hijo y otro está en Mérida", explica.

La preocupación no es solo médica, también es profundamente humana. "Yo entro por la puerta y el fisio ve a mi hijo y sabe cómo está solo con mirarlo. Lleva toda la vida con él. Eso no se sustituye de un día para otro".

Las familias denuncian incertidumbre por el futuro del Cadex de Cáceres

Las alarmas comenzaron hace aproximadamente dos meses. Primero llegaron comentarios internos y rumores sobre el posible cierre de las terapias del Cadex cacereño. Las familias decidieron llamar al Sepad para pedir explicaciones.

"La primera vez nos dijeron que era un bulo", asegura Miguel Ángel. "Y sinceramente, nos trataron bastante mal. Con mucha displicencia".

Miguel Ángel Paniagua Gregorio. / Cedida

Con el paso de las semanas, la situación cambió. Las informaciones empezaron a trascender públicamente y las reuniones con responsables del Sepad comenzaron a producirse. Ahora la administración reconoce una "reorganización" del servicio, aunque insiste en que ningún usuario perderá su atención.

La versión del Sepad: "Ninguna familia va a quedarse sin tratamiento"

Desde el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) defienden que todos los tratamientos actuales se mantendrán y que ningún usuario verá interrumpida su atención.

El organismo asegura que la reorganización forma parte de un plan para mejorar el funcionamiento de los Cadex y reducir las enormes listas de espera existentes en las valoraciones de discapacidad, que actualmente pueden alcanzar hasta cuatro años.

Según el Sepad, durante esta legislatura ya se han puesto en marcha nuevas medidas, como la apertura de un nuevo Cadex en Mérida, la incorporación de nuevos equipos de valoración, procesos de digitalización o la creación de una unidad específica de coordinación.

"La situación encontrada era desesperanzadora", sostienen desde la administración autonómica. El Sepad insiste además en que los tratamientos seguirán garantizados mediante derivaciones a entidades especializadas del ámbito de la discapacidad.

"Lo llaman reorganización, pero es un cierre"

Pero ahí es precisamente donde aparece el principal choque con las familias. Miguel Ángel rechaza frontalmente el argumento oficial de la "reorganización". "Eso es un eufemismo", afirma. "Lo que están haciendo es cerrar un servicio público y derivarlo a asociaciones privadas".

Aunque reconoce el trabajo de entidades como Aspace o Aspainca, asegura que muchas ya cuentan con listas de espera de meses. "Ellos nos dicen que no nos preocupemos, pero no nos explican cómo lo van a hacer".

Las familias temen que el traslado a otros recursos provoque interrupciones terapéuticas especialmente graves en personas con patologías neurológicas y degenerativas. "Hay enfermedades en las que tres o cuatro meses sin terapia pueden significar perder capacidades para siempre", advierten.

El problema de las valoraciones de discapacidad en Extremadura

El fondo del conflicto está en el colapso de las valoraciones de discapacidad en Extremadura. Actualmente, una persona que solicite el reconocimiento oficial de discapacidad puede esperar hasta cuatro años para ser valorada. Sin ese documento no se puede acceder a ayudas económicas, beneficios fiscales, plazas específicas o tarjetas de movilidad reducida.

La Junta sostiene que la reorganización busca precisamente aliviar ese atasco administrativa, pero las familias no entienden la relación entre una cosa y otra. "Los fisioterapeutas no hacen valoraciones", insiste Miguel Ángel. "Las hacen médicos y equipos de valoración. Si el problema son los retrasos, lo que tienen que hacer es poner más equipos".

Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex), en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

1.600 firmas... y subiendo

La movilización impulsada por las familias ha crecido rápidamente en apenas unos días. La campaña iniciada en Change.org ya ha superado ampliamente el millar de apoyos previsto inicialmente. Miguel Ángel reconoce que la respuesta social les ha dado fuerza para seguir adelante.

"Hay mucha sensibilidad con este tema. Mucha gente del ámbito sanitario y de la discapacidad se ha puesto en contacto con nosotros", cuenta. Mientras tanto, el grupo de familias continúa creciendo a través del 'boca a boca'. Ya son al menos 16 las que permanecen coordinadas para intentar frenar la desaparición de las terapias.

"Voy a luchar hasta el final"

Más allá de los términos administrativos, las familias insisten en que aquí no se está hablando solo de expedientes o reorganizaciones internas. Hablan de personas que necesitan tratamientos continuados para conservar movilidad, autonomía y calidad de vida.

"El modelo Madex habla de atención centrada en la persona, continuidad y especialización", recuerda Miguel Ángel. "Pero aquí nos están tratando como números".

Y tiene algo muy claro: "voy a luchar hasta el final. Si hace falta irme con mi hijo en silla de ruedas a la puerta del Cadex, lo haré".