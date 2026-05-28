La presión ciudadana para exigir la autovía Cáceres-Portugal se eleva: estas son sus próximas acciones

La Alianza Territorial Europea (ATE) norte de Extremadura y Beira Baixa trasladará este jueves, 28 de mayo, a la Assembleia da República de Portugal su reivindicación para desbloquear los tramos pendientes de la conexión por autovía entre la EX-A1, en Moraleja, y la A23 portuguesa, junto a Castelo Branco.

La delegación estará integrada, según la información trasladada por la organización, por presidentes de cámaras municipales, asociaciones empresariales y movimientos sociales. Con esta visita, la plataforma abre los diálogos parlamentarios en Portugal después de haber mantenido en mayo contactos en la Asamblea de Extremadura con los grupos Popular, Socialista y Vox.

La ATE enmarca esta ofensiva institucional en una demanda que considera estratégica para el norte de Cáceres y la Beira Baixa: completar los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja, Monfortinho y Alcains, de modo que el corredor pueda quedar finalizado en 2029, antes del Mundial de Fútbol de 2030.

La plataforma reclama a la Junta de Extremadura el inicio de las obras de los 20 kilómetros entre Moraleja y Monfortinho a finales de 2026. Al Gobierno de Portugal le pide que arranque a comienzos del segundo semestre de 2027 los 33 kilómetros de la primera fase de la IC31 entre la A23, junto a Alcains, y el cruce con las carreteras EN353 y EN557.

El calendario que defiende la ATE pretende evitar que la conexión vuelva a quedar encallada en compromisos políticos sin ejecución material. De ahí el mensaje que la organización quiere trasladar ahora a los grupos portugueses y después a los representantes extremeños: "Ya no vamos a parar hasta escuchar el ruido de las máquinas".

La organización también reclama que en la próxima Cumbre Ibérica entre España y Portugal se firme el convenio para construir el nuevo puente internacional sobre el río Erjas, pieza necesaria para enlazar la EX-A1 y la IC31 en la frontera entre Cáceres y Portugal.

Otra reunión en Mérida

La agenda de la ATE no terminará en Lisboa. La plataforma trabaja ya en una segunda reunión en la capital portuguesa con otros grupos parlamentarios a mediados de junio. Además, tiene cerrada una cita el viernes 5 de junio en Mérida con Unidas por Extremadura.

En ese encuentro, la plataforma quiere poner el foco en los presupuestos de 2026 y 2027 y en las acciones posteriores que deberán aprobarse en la quinta reunión ibérica. La intención es que la reivindicación no se limite a declaraciones institucionales, sino que avance hacia partidas, plazos y compromisos verificables.

La ATE también prepara una estrategia de comunicación en varios frentes: medios extremeños, medios nacionales en Madrid, periodistas españoles desplazados de forma permanente en Lisboa y medios portugueses desde Castelo Branco. La movilización, por tanto, busca salir del ámbito comarcal y situarse en la agenda política de los dos países.

Una alianza nacida en Moraleja

La Alianza Territorial Europea se define como un espacio de cooperación transfronteriza transversal y sin colores partidarios. Nació el 9 de mayo de 2004, Día de Europa, en Moraleja, impulsada por movimientos sociales, empresariales, vecinales, de desarrollo y por administraciones locales como ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.

Su objetivo prioritario es que se inicien las obras pendientes entre la autovía autonómica EX-A1 y la frontera portuguesa, y que desde Monfortinho la conexión continúe por la IC31 hasta Alcains, ya en el eje de la A23. Para los municipios afectados, la infraestructura no es solo una carretera: es una herramienta para combatir la despoblación, mejorar la cohesión territorial y reforzar la actividad económica en una de las zonas más periféricas de la Raya.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

El pasado 20 de mayo, la ATE celebró en Monfortinho una manifestación que califica de "masiva e histórica" y a la que atribuye más de 1.000 participantes portugueses y extremeños. Aquella protesta sirvió para reclamar el inicio de las obras, la cooperación de las administraciones y el derecho de estos territorios a una conexión transfronteriza en condiciones.

La nueva fase que se abre en Lisboa confirma que la reivindicación ya no se plantea solo ante la Junta de Extremadura. La ATE quiere que el Gobierno portugués, la Asamblea de la República y los grupos parlamentarios lusos asuman también un calendario para la IC31.

El mensaje que la plataforma intenta consolidar es compartido a ambos lados de la frontera: sin la EX-A1 hasta Monfortinho, sin la IC31 hasta Alcains y sin el nuevo puente internacional sobre el Erjas, el norte de Extremadura y la Beira Baixa seguirán dependiendo de una conexión incompleta.

La presión política continuará ahora con reuniones, contactos parlamentarios y acciones públicas. La plataforma pretende que la quinta reunión ibérica sirva para aprobar los siguientes pasos y que los presupuestos de 2026 y 2027 empiecen a traducir la reivindicación en maquinaria sobre el terreno