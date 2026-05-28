Sigue en directo la novillada con picadores de la feria de Cáceres

Buenas tardes a todos los lectores de El Periódico Extremadura y bienvenidos, un año más, a la feria taurina de San Fernando. El ambiente de tarde de toros ya se deja notar en las inmediaciones de la Era de los Mártires para este primer festejo de abono, que va a ser una novillada con picadores.

Ya se encuentra también Darío Romero en el interior de la Era de los Mártires y en unos momentos procederá a cerrarse la puerta de arrastre para que arranque el festejo.

Por último, antes de que dé comienzo el festejo, repasamos el orden de lidia de los toros en esta primera de abono de la feria de Cáceres. Abrirá la tarde ‘Avaricioso’, un novillo sardo nacido en marzo de 2023 de la ganadería de Antonio Rubio-Macandro. orden de lidia de los toros / EP

Antes de que dé comienzo el festejo, dejamos en este mensaje las cuadrillas que van a participar hoy en la novillada con picadores. Cuadrillas que van a participar hoy en la novillada con picadores / EP

Con el tirón de última hora se prevé que más de la mitad de la plaza esté llena de aficionados para ver una novillada que es muy extremeña. Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez van a lidiar seis animales de Antonio Rubio-Macandro.