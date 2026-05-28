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Sigue en directo la novillada con picadores de la feria de Cáceres

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Buenas tardes a todos los lectores de El Periódico Extremadura y bienvenidos, un año más, a la feria taurina de San Fernando. El ambiente de tarde de toros ya se deja notar en las inmediaciones de la Era de los Mártires para este primer festejo de abono, que va a ser una novillada con picadores.

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Sigue en directo la novillada con picadores de la feria de Cáceres

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