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Nuestro pasado

El trágico suceso ocurrido en Monfragüe que marcó a Cáceres en 1979

El documentalista francés desapareció en las aguas del Tajo mientras grababa fauna salvaje y, meses después, su cuerpo fue hallado

Parque Nacional de Monfragüe.

Parque Nacional de Monfragüe. / Beatriz Otero Rivera

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En abril de 1979, la tragedia golpeó el entorno natural de Monfragüe, en la provincia de Cáceres, tras la desaparición de un cámara francés que se encontraba filmando la vida salvaje en la zona. Según apuntaron entonces las primeras investigaciones, el hombre habría caído a las aguas del río Tajo al intentar rescatar a un cernícalo.

Un fatal accidente en el corazón de Monfragüe

El suceso causó una gran conmoción entre los vecinos y entre quienes trabajaban en la grabación de documentales sobre la fauna extremeña, ya que Monfragüe comenzaba a consolidarse como uno de los grandes referentes naturales del país por su riqueza ornitológica y paisajística. Durante semanas, los equipos de búsqueda rastrearon distintos puntos del río sin éxito.

El documentalista apareció muerto meses después

Sin embargo, varios meses después de la desaparición, el cuerpo del cámara fue hallado aguas abajo, confirmando el fatal desenlace. La muerte del documentalista francés quedó marcada como uno de los episodios más trágicos ocurridos en el entorno del Tajo a su paso por Monfragüe, en Cáceres, un paraje conocido tanto por la belleza de su naturaleza como por la fuerza de sus corrientes.

Monfragüe y su riqueza ecológica

El entorno de Monfragüe, situado en la provincia de Cáceres, ya era considerado a finales de la década de 1970 uno de los espacios naturales más valiosos de Extremadura. Sus dehesas, cortados rocosos y bosques mediterráneos convertían este enclave en un lugar privilegiado para la observación de aves rapaces y para la grabación de documentales sobre fauna salvaje. Con el paso de los años, el paraje fue ganando reconocimiento nacional e internacional gracias a su enorme riqueza ecológica. El territorio acabaría siendo declarado Parque Natural y, posteriormente, Parque Nacional, consolidándose como uno de los grandes símbolos medioambientales de España. Miles de visitantes llegan cada año atraídos por la posibilidad de contemplar especies emblemáticas como el buitre negro, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra.

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Buitre negro en Extremadura.

Buitre negro en Extremadura. / El Periódico

Un enclave moldeado por el Tajo y la fauna salvaje

El río Tajo, protagonista también de aquel trágico episodio de 1979, atraviesa buena parte del parque y configura algunos de sus paisajes más conocidos. Lugares como el Salto del Gitano se han convertido en imágenes representativas de Monfragüe por sus impresionantes cortados y por la abundante presencia de aves planeadoras. La historia del cámara francés quedó ligada para siempre a este enclave cacereño, donde naturaleza y riesgo conviven desde hace décadas. A pesar de la tragedia, Monfragüe continuó creciendo como uno de los principales referentes europeos en conservación y observación de fauna salvaje, manteniendo intacto el atractivo natural que ya despertaba interés internacional a finales del siglo XX.

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