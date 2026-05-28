Dos vecinas de La Madrila de Cáceres nos cuentan su calvario: un coche destrozado y la casa llena de grietas

Entre abril de 2025 y abril de 2026 se han realizado 819 intervenciones policiales en La Madrila de Cáceres, el barrio de la movida nocturna que acarrea mayor número de denuncias de toda la ciudad y que las acarrea, además, con batalla final en los tribunales y de forma sostenida en el tiempo, convirtiéndose en un problema enquistado al que no se le termina de dar una solución. Fue el pasad 22 de mayo cuando el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, dio a conocer un informe en que relatana que desde 2023 se mantiene activo en el barrio un dispostivo con actuaciones específicas en seguridad, control del ocio nocturno, ruido, tráfico y vigilancia de establecimientos.

Uno de los apartados de ese balance se centraba en la seguridad vial y los controles preventivos. La Policía Local ha desarrollado en este periodo 16 controles de alcoholemia y drogas en el entorno de La Madrila, con 95 vehículos controlados. El resultado de esos controles ha sido de 10 alcoholemias positivas y 75 negativas. A estas actuaciones se suman 24 denuncias por infracciones de tráfico y otras intervenciones complementarias dentro de campañas específicas.

Además, en concreto, se han contabilizado 22 intervenciones por ruidos, 19 actuaciones por molestias en establecimientos, principalmente también vinculadas al ruido, y 12 intervenciones por molestias vecinales. En total, son más de 50 actuaciones relacionadas con la convivencia y el descanso de los residentes. Más del 41% de las incidencias consideradas de prioridad alta fueron atendidas en menos de 9 minutos, según ha indicado el concejal de Seguridad.

Estas son las estadísticas, pero detrás de ellas hay personas. Dos de ellas han recurrido a este diario para exponer su caso. Siempre desde el anonimato por temor a represalias, una de ellas ha sufrido en primera persona el ataque a su coche, un Mazda 3 perlado que guardaba en su interior un San Miguel Arcángel (ese que lucha contra el demonio y lo vence). Pero ni por esas se libró su automóvil y en la madrugada del 26 de mayo alguien que conducía (todo apunta a que bastante pasado de decibelios) se empotró contra el vehículo, lo desplazó, lo subió a la acera, chocó con otro más y se dio a la fuga. El Mazda iba a pasar su primera ITV pero ha tenido que esperar a pasar primero por el taller: rozaduras, la dirección destrozada...

Fotogalería | El calvario de La Madrila de Cáceres / Cedidas a El Periódico

No es la primera vez que a esta vecina le pasa algo con el coche. Normal teniendo en cuenta que lleva 20 años viviendo en La Madrila. Esta vez había aparcado en Botánico Rivas, a la altura de La Colina. Ella reside en la calle Santa Teresa de Jesús; no sufre directamente las graves molestias que generan los locales de copas, pero sí las consecuencias del tráfico y, de lo que ella tiene más que claro: de la influencia del alcohol y las drogas, unas drogas que siempre según su versión han evolucionado de los porros a sustancias más fuertes que afectan muy directamente al cerebro y que acarrean consecuencias fatales, en muchos casos porque derivan a conductas incívicas, agresivas y de descontrol al volante.

Cuando habla para este diario está desayunando en su magnífica terraza, desde la que se contempla el parque del Príncipe, se escucha el piar de los pájaros y el croar de las ranas. Son las 10 de la mañana y esto es realmente un paraíso. Pero el paraíso se vuelve un infierno cuando llega la madrugada y viene la marabunta. Entonces su coche y el de otros muchos vecinos sufren las consecuencias: rozaduras, espejos rotos (eso como mínimo). Se pregunta por qué la policía no hace, al menos una vez a la semana, un control de drogas y otro de tráfico para "que al menos se asusten y se rebaje la tensión" o que coloquen las vallas para impedir el acceso de vehículos aunque no haya presencia de agentes si es que faltan efectivos. La vecina despide amablemente a este diario y continúa su desayuno, tranquila tras haberse desahogado con un medio de comunicación que con vocación de servicio público ha recogido su denuncia.

Sin dormir

Otra de las afectadas reside en el meollo, en un edificio de Doctor Fleming. La plazoleta desde la que se accede a su portal es propiedad privada pero allí campan a sus anchas los clientes de los bares de alrededor, muchos de ellos abiertos de madrugada hasta el amanecer. Desesperada ha contactado por carta hasta con el presidente del Gobierno; la respuesta: eso es cosa del ayuntamiento. Entretanto, la situación no mejora. Su casa está llena de grietas y eso que prácticamente la acaba de reformar. Los de La Madrila son verdaderos pisazos, muchos de ellos con puerta de servicio porque este barrio, creado en la década de los 70 fue todo un símbolo de la modernidad y la construcción de los edificios se cuidó al detalle. Si no llega a ser por eso, y con el ataque que durante años han sufrido los residentes, probablemente los inmuebles no hubieran resistido.

Aún así, el efecto de los ruidos ahí queda y las paredes de sus habitaciones están en muchos casos resquebrajadas. "La presencia de locales como Martina, Muy Mia o Sky Proyect Club nos está provocando consecuencias. La gente se amontona en los bajos de nuestras casas, donde está prohibida la estancia a toda persona ajena a la comunidad. Aguantamos el calvario a las cuatro, a las seis y media de la mañana. Nos pegamos ojo", concluye tras otra noche sin dormir camino del trabajo.