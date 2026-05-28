Los Vivancos llegarán a Cáceres con su espectáculo internacional de danza y flamenco

Tres opciones para disfrutar de la ciudad.

Taller creativo de fotobordado inspirado en Van Gogh

Cáceres acogerá este jueves el taller Cáceres Bordada, una experiencia creativa de fotobordado inspirada en la obra 'La Noche Estrellada' de Vincent Van Gogh. La actividad permitirá a los participantes transformar una fotografía de Cáceres en una pieza artística bordada a mano, en un espacio pensado para fomentar la creatividad y disfrutar de una tarde diferente y relajada. El taller no requiere experiencia previa y el precio, de 18 euros, incluye todos los materiales necesarios, una bebida y la obra final enmarcada. La cita tendrá lugar a las 17.30 horas en Los Siete Jardines de Cáceres.

Los Vivancos llegarán al Palacio de Congresos de Cáceres el próximo septiembre

El espectáculo de danza y flamenco de Los Vivancos llegará a Cáceres el próximo 12 de septiembre. La actuación tendrá lugar a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde el reconocido grupo presentará un show que combina música en directo, baile, percusión y una cuidada puesta en escena.

Formado por siete hermanos, 'Los Vivancos' se han convertido en una de las compañías españolas más reconocidas a nivel internacional gracias a sus espectáculos, en los que fusionan flamenco, danza contemporánea, artes marciales y acrobacias. Su trayectoria les ha llevado a actuar en numerosos países y grandes escenarios de todo el mundo. El grupo destaca por ofrecer espectáculos de gran intensidad visual y musical, en los que el ritmo, la fuerza escénica y la sincronización de sus coreografías son algunos de sus principales sellos de identidad.

Noticias relacionadas

La Orquesta de Extremadura actuará este viernes en el Palacio de Congresos

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto este viernes a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. La cita reunirá a músicos y amantes de la música clásica en uno de los espacios culturales más destacados de la ciudad. La Orquesta de Extremadura nació en el año 2000 con el objetivo de impulsar y acercar la música sinfónica a toda la región, convirtiéndose desde entonces en una de las principales instituciones culturales extremeñas. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa actividad artística y pedagógica, llevando sus conciertos por diferentes localidades de Extremadura y colaborando con reconocidos directores y solistas nacionales e internacionales. Además de su programación sinfónica, la agrupación también apuesta por proyectos educativos y divulgativos destinados a acercar la música clásica a nuevos públicos. Actualmente, la orquesta se ha consolidado como un referente cultural dentro y fuera de la comunidad autónoma.