Puestos de trabajo
El área municipal de Cáceres que cambia el perfil de uno de sus puestos
La modificación, aprobada en marzo de 2026, concreta las titulaciones requeridas para el nuevo puesto técnico en Participación Ciudadana.
El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un nuevo paso en la reorganización de su estructura interna con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. El cambio, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, afecta al área de Participación Ciudadana y Universidad Popular y supone la transformación de una plaza de educador/a social en otra de técnico/a de Participación Ciudadana y Formación.
La modificación fue aprobada por el pleno municipal en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo de 2026, dentro del acuerdo número 481, y entra ahora en vigor tras su publicación oficial. No se trata, por tanto, de la creación de una nueva plaza, sino de la adaptación de un puesto ya existente a las necesidades que el Ayuntamiento considera más adecuadas para este servicio.
Un cambio en la plantilla
La plaza modificada figuraba hasta ahora como educador/a social, dentro de la escala de administración especial, subescala técnica y clase de técnicos medios. Estaba adscrita al puesto de Jefatura de Servicio de Participación Ciudadana y Universidad Popular.
Con el cambio aprobado, esa plaza pasa a denominarse técnico/a de Participación Ciudadana y Formación, manteniéndose dentro de la misma escala y vinculada al mismo puesto de jefatura. El propio documento municipal justifica la transformación al considerar que esta nueva definición resulta "más adecuada a la finalidad del puesto de trabajo".
Las titulaciones admitidas
La modificación también concreta las titulaciones que podrán exigirse para el desempeño de la plaza. El anuncio recoge los grados en Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación y Sociología, además de aquellas titulaciones cuyos planes de estudio contengan disciplinas relacionadas con la participación ciudadana y la educación.
El movimiento encaja en una reorganización administrativa centrada en un área que combina dos líneas de trabajo distintas pero conectadas: por un lado, la participación vecinal y ciudadana; por otro, la actividad formativa y cultural vinculada a la Universidad Popular.
Entrada en vigor
El acuerdo es definitivo y agota la vía administrativa. A partir de su publicación, las personas interesadas podrán presentar recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, según recoge el anuncio firmado por el secretario general del Ayuntamiento, Juan Miguel González Palacios.
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