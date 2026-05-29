Cáceres activa su “modo emergencia” por incendios forestales este verano

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado su “modo emergencia” ante el inicio de la campaña de riesgo alto de incendios forestales, integrando sus medios municipales en el Plan Especial de Protección Civil de Extremadura (INFOCAEX) con el objetivo de reforzar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta durante los meses de mayor peligro.

Coordinación

La medida se ha adoptado en una reunión de coordinación en la que han participado responsables municipales y la Policía Local, bajo la presidencia del concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, que ha subrayado la necesidad de una actuación conjunta entre servicios para mejorar la eficacia ante posibles emergencias.

Muriel ha destacado que la anticipación y la coordinación interinstitucional son elementos clave para garantizar que el dispositivo municipal esté plenamente operativo durante toda la campaña estival, priorizando en todo momento la seguridad ciudadana y la protección del entorno natural.

El operativo diseñado por el Ayuntamiento contempla la movilización de recursos municipales, la difusión de información preventiva a la población y la aplicación de medidas de autoprotección, así como la identificación de zonas de riesgo e infraestructuras estratégicas para la intervención en caso de incendio.

Asimismo, la integración en el plan autonómico INFOCAEX permitirá coordinar la actuación local con los recursos de la Junta de Extremadura, facilitando una respuesta conjunta y más eficaz en situaciones de emergencia forestal.

La reunión de coordinación se ha celebrado tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la orden que declara la época de peligro alto de incendios forestales, vigente entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Prohibición de quemas

Durante este periodo se establecen restricciones como la prohibición de quemas y del uso del fuego en terrenos rústicos y zonas forestales, además de limitaciones a determinadas actividades que puedan generar riesgo de incendio.

La normativa autonómica incluye también medidas específicas de autoprotección para viviendas, instalaciones y parcelas en zonas forestales o próximas a ellas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante posibles incendios durante la campaña estival.