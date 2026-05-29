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San Fernando 2026

Una caída con traumatismo craneal y muchos mareos por el calor: las incidencias más graves de la Feria de Cáceres

Cruz Roja ha realizado un traslado al hospital durante la noche del jueves al viernes y ha atendido heridas, traumatismos, quemaduras y malestares generales en el recinto ferial

La Feria de Cáceres.

La Feria de Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Feria de San Fernando de Cáceres ha dejado en la noche del jueves al viernes 24 asistencias sanitarias en el recinto ferial, según la ficha de servicio de Cruz Roja Extremadura correspondiente al dispositivo desplegado entre las 18.00 y las 03.00 horas. La incidencia más relevante ha sido el traslado en una ambulancia de soporte vital básico de un varón con un traumatismo craneoencefálico leve tras sufrir una caída, para valoración diagnóstica en el Hospital Universitario de Cáceres.

El balance sanitario de la jornada recoge siete traumatismos, seis heridas, seis casos de malestar general, dos quemaduras y tres asistencias incluidas en el apartado de otros. No constan en esta ficha intoxicaciones, patologías cardíacas, respiratorias, digestivas ni pérdidas de consciencia.

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Mareos y bajadas de tensión por el calor

Cruz Roja ha señalado en sus observaciones que durante la noche se han registrado "bastantes mareos y bajadas de tensión por las altas temperaturas". También ha indicado que las caídas atendidas han sido las habituales en este tipo de eventos, relacionadas en parte con el terreno irregular del recinto ferial.

El dispositivo sanitario ha contado con una ambulancia tipo B, una ambulancia tipo C, un punto de alerta de primeros auxilios, un vehículo de intervención 4x4, un vehículo de transporte de personal y un módulo de asistencia sanitaria. En cuanto a recursos humanos, han participado personal de coordinación, socorristas, técnicos en emergencias sanitarias, personal de enfermería, medicina y operador de radio.

Un dispositivo activo durante las noches de más afluencia

La nueva ficha se suma al seguimiento sanitario que Cruz Roja Extremadura viene realizando desde el inicio de la Feria de San Fernando. En los primeros días oficiales ya se habían contabilizado asistencias y traslados al hospital, entre ellos una intoxicación por droga y una caída con posible fractura de codo.

Noticias relacionadas y más

Con la feria todavía en marcha y la previsión de una mayor afluencia durante el fin de semana, Cruz Roja mantiene activo su dispositivo preventivo en el recinto ferial para atender incidencias sanitarias y realizar traslados cuando sea necesario.

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