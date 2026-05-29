Cartelera Cáceres: Zendaya y Shrek regresan a la gran pantalla en una semana de nostalgia, tensión y regresos muy esperados

La cartelera llega cargada de nostalgia, tensión y grandes nombres. Hay sitio para el humor familiar, la ciencia ficción, el terror, el biopic musical y el documental artístico en una semana marcada por regresos muy reconocibles y propuestas pensadas para públicos distintos.

Misterio, comedia y moda

'Las ovejas detectives' parte de una premisa tan insólita como eficaz: un pastor lee novelas de asesinatos a sus ovejas y, cuando aparece muerto, el rebaño decide resolver el caso. La película, dirigida por Kyle Balda, mezcla animación, comedia y misterio familiar, con un reparto de voces que incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston, Patrick Stewart y Julia Louis-Dreyfus.

'El diablo viste de Prada 2' recupera el universo de Miranda Priestly casi dos décadas después de la primera película. La secuela vuelve a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, con David Frankel de nuevo en la dirección y Aline Brosh McKenna en el guion. La moda, la ambición profesional y las tensiones del sector editorial vuelven a ser el centro de una historia que mira al glamour, pero también al desgaste del poder.

Intriga y terror con un toque divertido

En 'Asesinato en la 3ª planta', la sospecha nace en un edificio aparentemente tranquilo. Colette, profesora de cine y conocedora de Hitchcock, empieza a pensar que su vecino ha matado a su esposa. La película, dirigida por Rémi Bezançon y protagonizada por Gilles Lellouche, Laetitia Casta y Guillaume Gallienne, combina suspense, comedia y paranoia vecinal.

'El pasajero nocturno' apuesta por el terror sobrenatural. Una pareja presencia un accidente en una carretera solitaria y pronto descubre que algo los ha seguido. La película, con Jessica Cruz, Jacob Scipio, Lou Llobell y Melissa Leo, convierte el viaje nocturno en una pesadilla marcada por una presencia demoníaca.

Una herencia mortal y la vuelta de la galaxia al cine

'Jugada Maestra' gira en torno a Becket, un posible heredero de una fortuna millonaria que descubre que ocupa el octavo lugar en la línea sucesoria. Su solución será tan directa como inquietante: eliminar obstáculos hasta quedarse con todo. La cinta, cuyo título original es 'How to Make a Killing', mezcla thriller, humor negro y ritmo de acción.

'The Mandalorian and Grogu' devuelve Star Wars a la gran pantalla con Din Djarin y Grogu como protagonistas. Dirigida por Jon Favreau, la película continúa el camino abierto por la serie de Disney+ y sitúa a sus personajes en una nueva aventura junto a la Nueva República. El estreno ha supuesto el regreso cinematográfico de la saga tras varios años sin nuevas películas en salas.

También mira al espacio 'Super Mario Galaxy: la película', secuela animada basada en el universo de Nintendo. Mario, Luigi y Peach emprenden una aventura galáctica que combina color, humor y nostalgia para quienes crecieron con los videojuegos.

Personajes incónicos y superación personal

La parte más emocional llega con 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista. La película recorre desde los años de los Jackson 5 hasta la etapa del Bad World Tour, con una mirada centrada en el ascenso artístico del cantante y en la construcción de su mito.

'Incontrolable' se basa en la historia real de John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años. Dirigida por Kirk Jones y protagonizada por Robert Aramayo, la película aborda el estigma, la aceptación y la capacidad de convertir una experiencia personal en una forma de visibilización.

Arte y terror de autor

El documental 'Jago: el nuevo genio de la escultura' sigue durante dos años al escultor italiano Jago, conocido como "el nuevo Miguel Ángel", en su proceso creativo tras trasladarse de Nueva York a Nápoles para trabajar en una versión contemporánea de La Piedad.

El cierre más inquietante lo pone 'Hokum', terror psicológico y folk horror dirigido por Damian McCarthy y protagonizado por Adam Scott. La historia sigue a un escritor que viaja a una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que el lugar arrastra leyendas de brujería y presencias sobrenaturales.

Tres estrenos muy variados

Y entre los nuevos estrenos también aparecen propuestas muy distintas entre sí. 'El drama' apuesta por una mezcla de romance incómodo, humor negro y relaciones personales al límite. La película gira alrededor de una pareja marcada por los reproches, las contradicciones emocionales y una convivencia cada vez más explosiva, construyendo una comedia amarga donde las situaciones cotidianas terminan derivando en momentos absurdos, tensos y emocionalmente caóticos.

Muy diferente es 'Mallorca Confidencial', un thriller ambientado en la isla balear que se adentra en redes de crimen organizado, corrupción y violencia ligada al narcotráfico. La película utiliza la imagen luminosa y turística de Mallorca como contraste para construir una historia de secretos, poder y ajustes de cuentas donde nadie parece completamente inocente.

Y para quienes crecieron a comienzos de los 2000, la cartelera recupera además uno de los títulos más icónicos de la animación moderna con el 25 aniversario de 'Shrek'. La película regresa a las salas convertida ya en un fenómeno generacional que cambió el humor dentro del cine animado gracias a su irreverencia, sus referencias culturales y personajes que terminaron marcando a toda una generación. El regreso del ogro más famoso del cine supone además una oportunidad para redescubrir en pantalla grande una historia que mezcló cuentos clásicos, parodia y emoción mucho antes de que eso se convirtiera en tendencia dentro de la animación actual.

Entre galaxias, asesinos, pasarelas imposibles, demonios en carreteras y escultores obsesionados con la perfección, la cartelera de esta semana demuestra algo muy sencillo: el cine sigue siendo uno de los pocos lugares donde puedes pasar del miedo a la nostalgia, de la risa al vértigo o de una nave espacial a una sala de alta costura en apenas dos horas. Y quizá por eso el cine sigue manteniendo algo especial, porque durante un rato siempre hay otra vida, otro mundo u otra historia esperando al otro lado de la pantalla.