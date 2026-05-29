Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Cultura

Cartelera Cáceres: Zendaya y Shrek regresan a la gran pantalla en una semana de nostalgia, tensión y regresos muy esperados

La cartelera destaca por la vuelta de sagas icónicas y secuelas esperadas, abarcando desde la comedia familiar hasta el terror psicológico y el biopic musical

Cartelera Cáceres: Zendaya y Shrek regresan a la gran pantalla en una semana de nostalgia, tensión y regresos muy esperados

Cartelera Cáceres: Zendaya y Shrek regresan a la gran pantalla en una semana de nostalgia, tensión y regresos muy esperados

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

La cartelera llega cargada de nostalgia, tensión y grandes nombres. Hay sitio para el humor familiar, la ciencia ficción, el terror, el biopic musical y el documental artístico en una semana marcada por regresos muy reconocibles y propuestas pensadas para públicos distintos.

Misterio, comedia y moda

'Las ovejas detectives' parte de una premisa tan insólita como eficaz: un pastor lee novelas de asesinatos a sus ovejas y, cuando aparece muerto, el rebaño decide resolver el caso. La película, dirigida por Kyle Balda, mezcla animación, comedia y misterio familiar, con un reparto de voces que incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston, Patrick Stewart y Julia Louis-Dreyfus.

'El diablo viste de Prada 2' recupera el universo de Miranda Priestly casi dos décadas después de la primera película. La secuela vuelve a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, con David Frankel de nuevo en la dirección y Aline Brosh McKenna en el guion. La moda, la ambición profesional y las tensiones del sector editorial vuelven a ser el centro de una historia que mira al glamour, pero también al desgaste del poder.

Intriga y terror con un toque divertido

En 'Asesinato en la 3ª planta', la sospecha nace en un edificio aparentemente tranquilo. Colette, profesora de cine y conocedora de Hitchcock, empieza a pensar que su vecino ha matado a su esposa. La película, dirigida por Rémi Bezançon y protagonizada por Gilles Lellouche, Laetitia Casta y Guillaume Gallienne, combina suspense, comedia y paranoia vecinal.

'El pasajero nocturno' apuesta por el terror sobrenatural. Una pareja presencia un accidente en una carretera solitaria y pronto descubre que algo los ha seguido. La película, con Jessica Cruz, Jacob Scipio, Lou Llobell y Melissa Leo, convierte el viaje nocturno en una pesadilla marcada por una presencia demoníaca.

Una herencia mortal y la vuelta de la galaxia al cine

'Jugada Maestra' gira en torno a Becket, un posible heredero de una fortuna millonaria que descubre que ocupa el octavo lugar en la línea sucesoria. Su solución será tan directa como inquietante: eliminar obstáculos hasta quedarse con todo. La cinta, cuyo título original es 'How to Make a Killing', mezcla thriller, humor negro y ritmo de acción.

'The Mandalorian and Grogu' devuelve Star Wars a la gran pantalla con Din Djarin y Grogu como protagonistas. Dirigida por Jon Favreau, la película continúa el camino abierto por la serie de Disney+ y sitúa a sus personajes en una nueva aventura junto a la Nueva República. El estreno ha supuesto el regreso cinematográfico de la saga tras varios años sin nuevas películas en salas.

También mira al espacio 'Super Mario Galaxy: la película', secuela animada basada en el universo de Nintendo. Mario, Luigi y Peach emprenden una aventura galáctica que combina color, humor y nostalgia para quienes crecieron con los videojuegos.

Personajes incónicos y superación personal

La parte más emocional llega con 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista. La película recorre desde los años de los Jackson 5 hasta la etapa del Bad World Tour, con una mirada centrada en el ascenso artístico del cantante y en la construcción de su mito.

'Incontrolable' se basa en la historia real de John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años. Dirigida por Kirk Jones y protagonizada por Robert Aramayo, la película aborda el estigma, la aceptación y la capacidad de convertir una experiencia personal en una forma de visibilización.

Arte y terror de autor

El documental 'Jago: el nuevo genio de la escultura' sigue durante dos años al escultor italiano Jago, conocido como "el nuevo Miguel Ángel", en su proceso creativo tras trasladarse de Nueva York a Nápoles para trabajar en una versión contemporánea de La Piedad.

El cierre más inquietante lo pone 'Hokum', terror psicológico y folk horror dirigido por Damian McCarthy y protagonizado por Adam Scott. La historia sigue a un escritor que viaja a una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que el lugar arrastra leyendas de brujería y presencias sobrenaturales.

Tres estrenos muy variados

Y entre los nuevos estrenos también aparecen propuestas muy distintas entre sí. 'El drama' apuesta por una mezcla de romance incómodo, humor negro y relaciones personales al límite. La película gira alrededor de una pareja marcada por los reproches, las contradicciones emocionales y una convivencia cada vez más explosiva, construyendo una comedia amarga donde las situaciones cotidianas terminan derivando en momentos absurdos, tensos y emocionalmente caóticos.

Muy diferente es 'Mallorca Confidencial', un thriller ambientado en la isla balear que se adentra en redes de crimen organizado, corrupción y violencia ligada al narcotráfico. La película utiliza la imagen luminosa y turística de Mallorca como contraste para construir una historia de secretos, poder y ajustes de cuentas donde nadie parece completamente inocente.

Y para quienes crecieron a comienzos de los 2000, la cartelera recupera además uno de los títulos más icónicos de la animación moderna con el 25 aniversario de 'Shrek'. La película regresa a las salas convertida ya en un fenómeno generacional que cambió el humor dentro del cine animado gracias a su irreverencia, sus referencias culturales y personajes que terminaron marcando a toda una generación. El regreso del ogro más famoso del cine supone además una oportunidad para redescubrir en pantalla grande una historia que mezcló cuentos clásicos, parodia y emoción mucho antes de que eso se convirtiera en tendencia dentro de la animación actual.

Noticias relacionadas y más

Entre galaxias, asesinos, pasarelas imposibles, demonios en carreteras y escultores obsesionados con la perfección, la cartelera de esta semana demuestra algo muy sencillo: el cine sigue siendo uno de los pocos lugares donde puedes pasar del miedo a la nostalgia, de la risa al vértigo o de una nave espacial a una sala de alta costura en apenas dos horas. Y quizá por eso el cine sigue manteniendo algo especial, porque durante un rato siempre hay otra vida, otro mundo u otra historia esperando al otro lado de la pantalla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
  2. Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
  3. El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
  4. Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
  5. Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres
  6. Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión
  7. Olga y Agustín, 42 años al frente de una mercería histórica en Cáceres: 'Mientras nos dejen, aquí seguiremos
  8. Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres

Cáceres activa su “modo emergencia” por incendios forestales este verano

Cáceres activa su “modo emergencia” por incendios forestales este verano

¿Sabías que hubo un robo en la Casa del Mono de Cáceres en los años 80?

¿Sabías que hubo un robo en la Casa del Mono de Cáceres en los años 80?

'Bigblack Rhino' encabeza un fin de semana cultural en Cáceres con conciertos y talleres creativos

'Bigblack Rhino' encabeza un fin de semana cultural en Cáceres con conciertos y talleres creativos

Colores intensos, frutas y mesas largas: Ana Valiente wedding planner en Cáceres revela las tendencias actuales en decoración de bodas

Colores intensos, frutas y mesas largas: Ana Valiente wedding planner en Cáceres revela las tendencias actuales en decoración de bodas

Un nuevo peluquero en el barrio del Perú: Mario Rodríguez ya ha abierto las puertas de su barbería

Un nuevo peluquero en el barrio del Perú: Mario Rodríguez ya ha abierto las puertas de su barbería

La falta de una autovía con Portugal obliga a Cáceres a comercializar antes con Francia y Alemania aunque el país luso sea nuestro principal cliente

Pasos Largos, Catalina y Hércules reinan en la feria de ganado de Cáceres

La calle Gómez Becerra de Cáceres ya tiene sombra para plantar cara al verano

La calle Gómez Becerra de Cáceres ya tiene sombra para plantar cara al verano
Tracking Pixel Contents