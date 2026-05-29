Colores intensos, frutas y mesas largas: Ana Valiente wedding planner en Cáceres revela las tendencias actuales en decoración de bodas

Hace seis años, Ana Valiente decidió dar un giro a su trayectoria profesional y apartarse del negocio familiar para emprender un proyecto propio vinculado al mundo de la decoración y los eventos, un sector que siempre había despertado su interés. Impulsada por esa vocación creativa, comenzó un periodo de formación especializada en Madrid que se prolongó durante dos años y le permitió adquirir los conocimientos necesarios para dar forma a su idea empresarial. Tras esa etapa de aprendizaje y preparación, nació Anvalis, una empresa dedicada a la organización y gestión de eventos. En esta ocasión, la experta comparte su visión sobre las tendencias actuales en la decoración de bodas, un sector en constante evolución.

La iluminación y los colores intensos marcan las nuevas tendencias en decoración nupcial

"He notado un cambio enorme en las bodas de hace unos años a las de ahora. Cada vez se apuesta más por la sencillez y por una decoración mucho más natural, donde la flor tiene un papel protagonista y la iluminación se ha convertido en un elemento fundamental, especialmente en las bodas de tarde o noche. Antes no se le daba tanta importancia a la luz ni al ambiente que puede crear una buena iluminación, y ahora las parejas cuidan muchísimo ese aspecto. En cuanto a las flores, siguen funcionando muy bien los colores básicos como el blanco y los tonos verdes, pero cada vez más la gente se deja asesorar y se atreve con propuestas diferentes. Ya no se llevan tanto los tonos pastel, ahora buscan colores más intensos y elegantes, como los rojizos, burdeos, vino e incluso naranjas. También se utilizan mucho las flores secas y las ramas cortadas. Ha habido una evolución muy importante en la forma de entender la decoración".

Decoración diseñada por Ana Valiente con predominio de tonalidades rojizas. / Cedida

Valiente explica que la tonalidad y la personalidad de una boda suelen definirse, en gran medida, a partir de la elección floral. A partir de ahí, se construye el resto de la decoración incorporando elementos como telas, atrezzo, velas o piezas de mobiliario que ayuden a crear una estética coherente y personalizada. Según señala, la mayoría de las parejas se dejan asesorar durante el proceso creativo, aunque es habitual que lleguen con referencias e ideas extraídas de plataformas como Pinterest o distintas páginas de internet. Es precisamente a través de esas imágenes cuando la decoradora consigue identificar mejor los gustos de los novios y el estilo hacia el que quieren enfocar la celebración.

Dos estilos muy marcados

Actualmente, asegura que existen dos tendencias muy marcadas en el ámbito de la decoración nupcial. Por un lado, destaca el auge de las bodas minimalistas, donde predominan las tonalidades blancas y marfil, acompañadas de líneas rectas, mobiliario sobrio y una iluminación cálida basada en velas y candelabros que aportan un ambiente elegante y acogedor. Por otro lado, también triunfan las decoraciones de inspiración natural y rústica, en las que se apuesta por materiales como la madera o el bambú, mobiliario en tonos pino y elementos decorativos como grandes faroles. Dos estilos diferentes que, según afirma, son actualmente los más demandados por las parejas.

Noticias relacionadas

Decoración realizada por Ana Valiente con una estética rústica y una marcada inspiración natural. / Cedida

Por último, destaca una de las tendencias decorativas que más fuerza ha ganado en el último año, la incorporación de frutas y verduras como elementos protagonistas dentro de la ambientación de las bodas. Según explica, se trata de una idea que comenzó de manera muy sutil, pero que actualmente está muy presente en todo tipo de celebraciones. Estos elementos naturales se utilizan tanto en centros de mesa como en la decoración de corners gastronómicos o espacios temáticos, aportando frescura, color y un estilo mucho más orgánico y original. La experta asegura que esta tendencia ha irrumpido con gran fuerza esta temporada y reconoce que le parece una propuesta especialmente atractiva dentro del mundo de la decoración nupcial.