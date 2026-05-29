Condenado en Cáceres un conductor reincidente tras volcar el coche ebrio y marcharse a casa

Un juzgado de Cáceres ha condenado a un conductor reincidente por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol, provocar un accidente en la Ronda Norte de la capital cacereña, volcar el coche ebrio y posteriormente marcharse a casa, según recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.

En Año Nuevo

El acuerdo no se ha producido hasta ahora, pero los hechos se remontan al 1 de enero de 2026, cuando el conductor perdió el control del vehículo, volcó y abandonó el lugar del accidente para dirigirse a su domicilio, tras lo cual fue localizado por agentes de la Policía Local.

Según la resolución judicial, el conductor presentaba “síntomas evidentes de intoxicación alcohólica” y arrojó en las pruebas de alcoholemia resultados de 0,53 y 0,49 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando los límites legalmente establecidos.

Sancionado en 2021

La sentencia señala además que el condenado ya había sido sancionado en 2021 por un delito similar relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que aprecia reincidencia.

El fallo, dictado tras acuerdo de conformidad entre las partes, le impone una pena de diez meses de retirada del permiso de conducir y una multa económica durante seis meses con una cuota diaria de cinco euros.

La resolución es firme y no admite recurso, al haberse alcanzado un acuerdo entre las partes. El caso ha sido comunicado a la Junta de Gobierno, que ha tenido conocimiento de la sentencia en su última sesión ordinaria.