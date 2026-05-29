Condenan en Cáceres al médico Marcos Maynar por tráfico de medicamentos y le absuelven de dopaje

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres ha condenado al médico Marcos Maynar a dos años de prisión por un delito de tráfico de medicamentos no autorizados, pero le ha absuelto del delito de dopaje deportivo. La sentencia ha impuesto además al profesor titular de la Universidad de Extremadura (UEx) una inhabilitación especial de 21 meses para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con el entrenamiento físico, el deporte o la medicina, tal y como ha recogido la Agencia EFE.

La resolución también ha condenado a nueve meses de prisión a Ignacio Bartolomé, colaborador de Maynar en la UEx como estudiante de doctorado, por el mismo delito de tráfico de medicamentos no autorizados. En cambio, el exciclista Vicente Belda y el entrenador Raúl Bernal han quedado absueltos de este delito.

Cápsulas con inscripciones manuscritas

El juez considera probado que los dos condenados suministraron a un amplio número de deportistas, tanto profesionales como aficionados, distintas sustancias presentadas en cápsulas y comprimidos dentro de bolsitas autocierre transparentes. Estas bolsas aparecían identificadas con inscripciones manuscritas como "café", "fuerza" y "lactato".

Según la sentencia, los deportistas entraban en contacto con ellos en Cáceres, eran captados como asesorados, se sometían a pruebas de esfuerzo y otras pruebas complementarias y posteriormente recibían esas cápsulas en la creencia de que se trataba de suplementos alimenticios útiles para mejorar la forma física.

El juzgado ha concluido que, al menos, las cápsulas identificadas como "lactato" estaban compuestas por una sustancia activa de estructura compatible con el ácido dicloroacético o sus sales, conocido como DCA. Esta sustancia puede disminuir el nivel de lactato acumulado durante el ejercicio físico prolongado, pero su distribución no está autorizada en España.

La sentencia, no obstante, señala que no ha quedado acreditado que los deportistas que tomaron estos medicamentos sufrieran efectos adversos.

Absolución por dopaje

El juzgado también ha absuelto a Maynar del delito de dopaje deportivo. En este punto, la resolución indica que no ha quedado probado que el envío de cuatro ampollas con la leyenda borrosa "menotropina, vía intramuscular" llegara al ciclista colombiano Miguel Ángel López, conocido como "Supermán López", a través de un masajista del equipo Astaná para que se las aplicara durante el Giro de Italia de 2022.

Según la sentencia, no existe indicio alguno de que esa sustancia fuera administrada al ciclista, que tuvo que retirarse de aquella ronda por una hinchazón en la pierna izquierda.

El abogado de Maynar, Ángel Luis Aparicio, ha valorado la absolución del delito de dopaje y ha defendido que a Miguel Ángel López le suspendieron por "una mera sospecha". El letrado se ha mostrado satisfecho por esa parte de la resolución, aunque ha expresado su desacuerdo con la condena por tráfico de medicamentos no autorizados.

La defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Cáceres.