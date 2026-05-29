Todo el dinero que Cáceres va a destinar a su fiesta más representativa: la Semana Santa

La Semana Santa de Cáceres, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya tiene negro sobre blanco el dinero municipal que recibirá este año dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de la Concejalía de Economía, Hacienda, Turismo y Relaciones con la UEx. El documento recoge 83.000 euros vinculados directamente a la celebración de la Semana Santa cacereña, además de otra partida de 25.000 euros para el Clúster de Turismo de Extremadura con el objetivo de reforzar la captación de congresos, ferias e incentivos.

El reparto de las ayudas

La mayor cuantía irá destinada a la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, que recibirá 75.294 euros para actividades de preparación y celebración de la Semana Santa. A esta cantidad se suma otra ayuda de 4.706 euros para la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario. En conjunto, las dos subvenciones nominativas para actos procesionales alcanzan los 80.000 euros.

El plan incorpora además una subvención directa de carácter excepcional de 3.000 euros para la asistencia de fisioterapeutas a hermanos de carga y costaleros de las cofradías penitenciales y sacramentales de la ciudad. Con esa línea, el Ayuntamiento ha previsto financiar el apoyo profesional a quienes portan los pasos durante las procesiones.

Qué gastos se podrán pagar

El documento municipal detalla una amplia relación de gastos subvencionables relacionados con la Semana Santa. Entre ellos figuran las bandas y agrupaciones musicales, flores, carteles, seguros, transporte, responsabilidad civil, restauración de imágenes, velas, incienso, mantos, trajes, elementos de sonido, arreglo de pasos, trabajos de carpintería, electricidad, orfebrería o adquisición de elementos vinculados a pasos, andas y tronos.

La finalidad, según recoge el plan, es fomentar el atractivo turístico, cultural y religioso de la ciudad a través de una celebración que el propio Ayuntamiento utiliza como indicador por su volumen de participación. El documento alude a una media de 150.000 asistentes en los últimos años en torno a la Semana Santa cacereña.

También el turismo de congresos

Aunque el grueso del interés del plan está en la Semana Santa, la estrategia de subvenciones de Turismo para 2026 incluye también 25.000 euros para el Clúster de Turismo de Extremadura. Esta ayuda está orientada a la Oficina de Congresos de Cáceres y busca posicionar la ciudad como destino para el turismo MICE, es decir, congresos, incentivos, ferias y eventos.

Esa línea permitirá financiar, entre otros conceptos, contratación de personal especializado, promoción y marketing, elaboración de materiales como catálogos, vídeos o contenidos digitales, organización de eventos y visitas de familiarización, mejoras en plataformas tecnológicas y alianzas con entidades del sector para atraer citas de ámbito nacional e internacional.

En total, el plan suma 108.000 euros entre las ayudas vinculadas a la Semana Santa y la partida destinada al turismo de congresos. El documento precisa, no obstante, que la aprobación del plan no genera por sí sola derechos a favor de los posibles beneficiarios y que la concesión queda condicionada a la existencia de crédito y a la tramitación correspondiente.