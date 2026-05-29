"No esperaba una afluencia tan brutal": la feria de día de Cáceres rompe todos los pronósticos

La feria de día ha dejado de ser un complemento de San Fernando para convertirse en una feria propia, con sus horarios, sus públicos y sus recorridos. Mientras el recinto ferial mantiene el tirón de las casetas, los cacharritos y la noche, el centro de Cáceres ha encontrado su propio pulso entre comidas largas, copas de tarde, música en directo, charangas y terrazas llenas. En zonas como Los Obispos o la plaza de Bruselas, los hosteleros han notado este año una mayor afluencia y una tendencia clara: cada vez más gente decide vivir la feria sin salir del centro.

"Este año hemos notado una afluencia mayor de público respecto a los años anteriores", explica Nacho Tello, propietario y gerente de La Pacheca y Rockefeller. La misma sensación comparte José Rodríguez, uno de los propietarios de Oquendo y Enfrente by Oquendo, en la calle Obispo Segura. "Ha sido fantástico. No nos podemos quejar. Hemos tenido los dos locales llenos", resume.

Los Obispos, al límite

La zona de Los Obispos ha vuelto a ser uno de los grandes epicentros de la feria de día. En Oquendo y Enfrente by Oquendo, la actividad ha ido de menos a más. Rodríguez reconoce que este año el ambiente "ha empezado un poquito más tarde" que en otras ediciones, pero después ha terminado por explotar. "Luego ha sido fantástico", insiste.

El calor también ha marcado el ritmo de los días. Por eso, el local ha jugado con una doble baza: la calle, que sigue siendo uno de los grandes atractivos de la feria, y el interior climatizado, pensado para quienes buscan ambiente sin renunciar al fresco. "La gente está muy contenta en esta zona porque está en el centro de Cáceres, no tiene que coger coche ni tiene problemas", señala Rodríguez.

La apuesta de Enfrente by Oquendo ha pasado por el flamenquito, las sevillanas y la música en directo. "Nosotros apostamos por músicas más tranquilas, pero las charangas que hay por la calle también animan mucho", explica. La idea es cubrir dos formas de vivir la feria: quienes prefieren la calle, el sol y la charanga, y quienes buscan un espacio interior, fresco y animado. "Ayer pusimos sevillanas toda la tarde y duró hasta que tuvimos que cerrar", cuenta.

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Plaza de Bruselas también entra en el mapa

Más allá de Los Obispos, otras zonas del centro han ganado presencia este año. En la plaza de Bruselas, La Pacheca y Rockefeller han vivido una feria con más movimiento que en ediciones anteriores. "Lo hemos hablado con compañeros y la afluencia ha sido mucho mayor que el año pasado", afirma Nacho Tello.

El caso más llamativo para él ha sido Rockefeller. El local ha programado conciertos en directo a partir de las seis y media de la tarde con el Dúo Alas, una formación que versiona música de los 80 y los 90, rumbas, flamenco y otros estilos pensados para animar la sobremesa. "Ayer fue un bombazo. No esperaba la afluencia de público tan brutal que hubo hasta las nueve y media o diez de la noche", reconoce.

La propuesta ha conectado con un público que ha preferido comer en el centro y alargar la tarde sin desplazarse al ferial. "Ha habido mucha gente que ha preferido comer en el centro y quedarse en Cáceres, o ir a sitios como Rockefeller, donde hemos ofrecido esa opción de copeteo y tardeo con concierto y música", explica Tello.

La feria se reparte

La imagen que deja esta edición es la de una feria más repartida por el centro. Los Obispos mantiene su fuerza tradicional, pero la plaza de Bruselas y otros puntos han demostrado que hay espacio para nuevas rutas de día. Unos buscan charanga y calle. Otros, aire acondicionado y sevillanas. Otros, concierto, copa y hamburguesa. Pero todos forman parte de una misma tendencia: San Fernando ya no se vive solo de noche ni solo en el ferial.

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La feria de día ha encontrado su sitio entre las barras, las terrazas y las sobremesas del centro. Y los hosteleros lo han notado. "Estamos muy contentos", resume Rodríguez desde Obispo Segura. En la plaza de Bruselas, Tello coincide en la impresión: este año la gente se ha repartido más y ha respondido mejor. Cáceres ha vuelto a salir a la calle, pero esta vez no ha esperado a que caiga la noche.