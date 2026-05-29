Expectación en Cáceres ante la posible presencia de Tana Rivera en la corrida de Roca Rey

La posible presencia de Tana Rivera este viernes en la corrida de Roca Rey ha despertado expectación en Cáceres coincidiendo con la gran cita taurina de la feria de San Fernando. La nieta de la duquesa de Alba podría acudir al coso cacereño para acompañar al diestro peruano, con quien mantiene una reciente relación sentimental y a quien ya arropó este jueves en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo asistió a la tradicional Corrida de la Prensa celebrada en la capital apenas un día antes del festejo cacereño. Su presencia en los tendidos no pasó desapercibida en una tarde marcada por la reaparición de Andrés Roca Rey tras la grave cogida sufrida durante la pasada Feria de Abril.

El torero peruano compartió cartel en Las Ventas con Diego Urdiales y Bruno Aloi en una corrida que reunió a numerosos rostros conocidos. Entre los asistentes estuvieron el rey Felipe VI, la infanta Elena -gran aficionada a la tauromaquia-, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital.

Felipe VI este jueves en Las Ventas con la periodista María Rey y el ganadero Victorino Martín. / Casa Real

En lo estrictamente taurino, la tarde dejó la Puerta Grande para Diego Urdiales, mientras que Roca Rey cortó una oreja en una cita de máxima expectación en la monumental madrileña.

Grandes reclamos

Ahora, todas las miradas se dirigen hacia Cáceres, donde Roca Rey vuelve a ser uno de los grandes reclamos de la feria. El diestro compartirá cartel esta tarde con Juan Ortega y Marcos Pérez en un festejo que ha generado gran ambiente entre los aficionados y que se presenta como la corrida estrella del ciclo taurino cacereño.

La feria arrancó este jueves con una novillada con picadores en la que Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez lidiaron reses de Antonio Rubio-Macandro en el primero de los festejos programados.

A la espera de confirmación oficial, la posible presencia de Tana Rivera añade un componente social y mediático a una tarde ya señalada en rojo por los aficionados taurinos de la ciudad.