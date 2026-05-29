La falta de una autovía con Portugal obliga a Cáceres a comercializar antes con Francia y Alemania aunque el país luso sea nuestro principal cliente

La Alianza Territorial Europea (ATE) Norte de Extremadura y Beira Baixa ha trasladado este jueves en Lisboa su reclamación para acelerar la conexión por autovía entre el norte cacereño y Portugal. Una delegación de 16 personas, formada por alcaldes, empresarios, vecinos y representantes de movimientos sociales, ha sido recibida en la Assembleia da República por diputados de Chega, del Partido Socialista y del Partido Social Demócrata.

El portavoz de ATE, Francisco Martín, ha calificado la jornada como un día "sin precedentes" para la reivindicación del enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa. La plataforma sostiene que, después de más de dos décadas de espera, el corredor necesita dejar atrás los compromisos políticos y entrar en una fase de obras, plazos y presupuestos.

La demanda central es completar en 2029 los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja, Monfortinho y Castelo Branco: unos 20 kilómetros en territorio extremeño y 52 en Portugal, según los datos defendidos por la plataforma. Para ATE, esa conexión permitiría enlazar la EX-A1 con la IC31 y la A23 portuguesa, abriendo una nueva salida natural del norte de Extremadura hacia Lisboa y el Atlántico.

Un dato interesante lo ha lanzado Víctor Gragera, director de Operaciones, presente en los diálogos parlamentarios. Ha tirado de datos económicos y ha dicho que tener finalizada la autovía supone un encarecimiento de los costes logísticos entre 100 y 150 euros por trayecto a cada empresa por comercializar sus productos, lo que obliga a la empresa a buscar rutas alternativas como son Elvas-Badajoz o Algeciras. Portugal, además, es el principal cliente de Extremadura con 910 millones de euros al año, pero debido a la falta de esta infraestructura, las empresas de la provincia cacereña comercializan en primer lugar con Francia y Alemania primer y segundo mercado de exportaciones, relegando a Portugal, mercado más próximo pero inaccesible, al tercer lugar.

Calendario y presupuesto

ATE ha reclamado a los grupos parlamentarios portugueses que impulsen las medidas necesarias para garantizar la ejecución de la infraestructura. Según la nota difundida por la plataforma, los diputados de Chega, PS y PSD les han trasladado que están a favor de construir la autovía IC31.

La organización pide que las obras del tramo extremeño entre Moraleja y Monfortinho puedan iniciarse a finales de 2026. En Portugal, sitúa como objetivo el arranque en el segundo semestre de 2027 del tramo entre la A23, en el entorno de Castelo Branco, y Proença-a-Velha, con una longitud de 32 kilómetros y una inversión estimada por ATE de unos 60 millones de euros para esa fase.

La Junta de Extremadura publicó en enero de 2025 el expediente de contratación del estudio de viabilidad de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho, con un plazo de ejecución de doce meses desde su adjudicación. El Gobierno extremeño planteó entonces esta obra como el primer proyecto regional con modelo de colaboración público-privada para planificar, desarrollar y gestionar la conexión con Portugal.

La delegación ha planteado tres peticiones concretas a los grupos parlamentarios portugueses. La primera es una reunión urgente entre el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para fijar plazos y presupuestos de ejecución. Montenegro figura como primer ministro en la web oficial del Gobierno portugués y Guardiola consta como presidenta de la Junta de Extremadura desde 2023 y reelegida en 2026.

Fotogalería | La Alianza Territorial Europea, en Lisboa para pedir una autovía a Portugal / Cedidas a El Periódico

La segunda reclamación es incorporar en los presupuestos de 2026 y 2027 de Extremadura y Portugal las partidas suficientes y ampliables para ejecutar los 72 kilómetros de autovía pendientes. ATE considera que el coste de completar la conexión es asumible en comparación con el retorno que tendría para la economía, el empleo, la logística, el turismo y la cohesión territorial.

La tercera petición mira a la próxima cumbre hispano-lusa de 2027, que se celebrará en Portugal. La plataforma quiere que ese encuentro sirva para impulsar y aprobar el nuevo puente internacional sobre el río Erjas, la infraestructura que permitiría unir físicamente la IC31 portuguesa con la EX-A1 extremeña.

El puente internacional, otro frente abierto

El puente sobre el Erjas se ha convertido en una de las piezas clave del corredor. ATE defiende que debe prepararse ya para que la conexión no quede bloqueada en la frontera. La Junta de Extremadura sostuvo el pasado 14 de mayo que no es necesario esperar a una cumbre hispano-lusa para firmar el acuerdo bilateral que permita avanzar en el proyecto del puente internacional entre Moraleja y Castelo Branco.

Ese punto ha provocado debate institucional. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, había señalado que el puente debía acordarse en una cumbre hispano-lusa, mientras que la Junta respondió que bastaría con un convenio o acuerdo administrativo entre gobiernos.

ATE, por su parte, insiste en que la discusión jurídica no puede retrasar más una obra que considera estratégica para el interior peninsular. "Solo falta voluntad política real, escuchar el ruido de las máquinas y apostar por los ciudadanos europeos del interior frente al litoral", ha defendido la plataforma en la nota remitida.

La organización vincula la conexión EX-A1-IC31 con el desarrollo económico de comarcas que arrastran problemas de despoblación y falta de infraestructuras rápidas. Según ATE, la autovía permitiría mejorar la competitividad de las empresas, facilitar el transporte de mercancías y reforzar la conexión del norte extremeño con el centro de Portugal.

La plataforma también pone el foco en el turismo. Bajo el concepto de "turismo azul", defiende que la nueva autovía acercaría las playas atlánticas del centro de Portugal a Madrid en menos de cinco horas y a Extremadura en menos de dos horas y media. En sentido contrario, sostiene que las playas de interior y las piscinas naturales del norte de Extremadura quedarían a unas dos horas y media del área metropolitana de Lisboa y a unas tres horas y media de Oporto.

Ese argumento busca situar la infraestructura más allá del transporte pesado. Para la plataforma, la conexión permitiría crear un nuevo eje turístico ibérico entre las zonas de baño del norte extremeño, la Beira Baixa y el litoral atlántico portugués.

Nuevas reuniones en Mérida y Lisboa

ATE ha advertido de que no va a detener su calendario de presión institucional. La plataforma ha anunciado una reunión el próximo 5 de junio en Mérida con Unidas por Extremadura y otra el 11 de junio en Lisboa, de nuevo en la Assembleia da República, con otros grupos parlamentarios portugueses.

La reivindicación llega después de varias movilizaciones a ambos lados de la frontera. El pasado 20 de mayo, la Comunidad Intermunicipal de Beira Baixa y ATE lideraron una movilización transfronteriza junto al puente internacional de Monfortinho para exigir la conexión Lisboa-Madrid por este corredor antes de 2029.

El mensaje que la plataforma ha llevado a Lisboa es claro: que la autovía deje de ser una promesa recurrente y pase a convertirse en una obra con calendario político, financiación y máquinas sobre el terreno.