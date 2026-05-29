La Asociación de Fibrosis Quística insiste en las casetas sin humo en la Feria de Cáceres: "Apelamos al sentido común de la población"

La Asociación Extremeña de Fibrosis Quística ha vuelto a reclamar que las casetas de la Feria de San Fernando sean espacios libres de humo. Su presidenta, Ana María García Morales, ha pedido la colaboración de los empresarios del recinto ferial para colocar carteles informativos que recuerden la prohibición de fumar en espacios cerrados.

El colectivo ya trasladó esta misma petición el pasado año, cuando denunció que el humo del tabaco seguía siendo habitual en muchas casetas pese a la normativa vigente. Ahora, con una nueva edición de la feria, la asociación insiste en que se evite "lo de todos los años": la presencia de humo en espacios donde también quieren entrar personas con enfermedades respiratorias.

"Se acercan las ferias y tenemos que evitar que vuelva a pasar lo de todos los años: humo en las casetas", ha señalado García Morales, que ha pedido ayuda para hacer llegar el mensaje a la sociedad y a los responsables de las casetas. "No nos damos por vencidos", ha añadido.

Carteles informativos

La principal propuesta de la asociación pasa por que las casetas coloquen letreros visibles con la ley antitabaco, de forma que los asistentes tengan claro que no se puede fumar en el interior. "Este año nos gustaría invitar a los empresarios de las casetas a que pongan letreros informativos con la ley", ha indicado la presidenta del colectivo.

Desde la asociación apelan también al "sentido común" de la población para que la feria pueda ser disfrutada por todos, incluidas las personas con fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta especialmente al aparato respiratorio y digestivo. El humo del tabaco, recuerdan, supone un riesgo añadido para estos pacientes y para otros colectivos vulnerables.

¿Qué es la fibrosis quística? Se trata de una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas, dificultado la respiración y ocasionando infecciones pulmonares potencialmente mortales, así como serios problemas digestivos. Aunque a día de hoy no existe una cura para la fibrosis quística, los avances médicos han mejorado el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes, permitiendo que muchos puedan prolongar su esperanza de vida y tener una mejor salud. El diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son claves para controlar los síntomas y ralentizar el progreso de la enfermedad. Además, el acceso a terapias personalizadas y un seguimiento médico constante pueden marcar una gran diferencia en el bienestar diario.

Una petición repetida

El pasado año, García Morales ya advirtió de que muchas personas con patologías respiratorias, inmunodeprimidas o en situaciones especiales de salud habían dejado de acudir a las casetas por este motivo. Entonces, la asociación reclamó más implicación para garantizar el cumplimiento de la norma.

Ahora vuelve a hacerlo con un mensaje dirigido a empresarios, administraciones y asistentes. Su petición es sencilla: que la Feria de Cáceres también sea un espacio seguro para quienes no pueden exponerse al humo del tabaco.