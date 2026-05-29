La calle Gómez Becerra de Cáceres ya tiene sombra para plantar cara al verano

La calle Gómez Becerra ya tiene sombra. El Ayuntamiento de Cáceres ha culminado las obras de instalación de la nueva infraestructura de toldos en este eje del centro comercial histórico, una actuación pensada para mejorar el confort urbano, suavizar el tránsito peatonal durante los meses de más calor y reforzar la actividad de los negocios de la zona.

La intervención, impulsada por la concejalía de Cultura y Comercio, llega justo con la entrada del verano y con las primeras jornadas de temperaturas elevadas. El concejal del área, Jorge Suárez, ha destacado que "se trata de una actuación que llega justo para el verano y que va a mejorar notablemente la comodidad de vecinos, visitantes y clientes en una de las calles más transitadas de Cáceres; y más con estas altas temperaturas".

El proyecto ha consistido en la instalación de 22 soportes metálicos en forma de T, sobre los que se han distribuido tres calles de toldos rectangulares multicolores. La nueva estructura genera zonas de sombra a lo largo de Gómez Becerra, una vía con un importante peso comercial y peatonal dentro del centro de la ciudad.

Cuatro meses de obras

Los trabajos se han prolongado durante algo más de cuatro meses y han quedado terminados coincidiendo con la llegada del calor. El objetivo municipal ha sido hacer más amable el paseo por esta calle, especialmente en las horas centrales del día, cuando las altas temperaturas condicionan el tránsito a pie por el centro.

Suárez se ha mostrado convencido de que "el resultado final va a contribuir a hacer un tránsito a pie por esta calle más cómodo, más sostenible y más atractivo comercialmente".

La actuación forma parte de las medidas vinculadas a la mejora del centro comercial histórico y ha sido financiada con cargo a una subvención directa de la Junta de Extremadura destinada a actuaciones de rehabilitación y mejora de este entorno urbano.

Más de 160.000 euros de inversión

El proyecto ha sido redactado y dirigido por el arquitecto pacense Francisco Hipólito, profesor de estructuras de Ingeniería Industrial y reconocido proyectista en el ámbito regional. El contrato de redacción y dirección facultativa ha rondado los 16.000 euros.

La obra ha sido ejecutada por la empresa cacereña Arco Iris TT por un importe aproximado de 164.000 euros, tras resultar adjudicataria del procedimiento de licitación con una baja cercana al 8% respecto al presupuesto inicial.

Con esta actuación, Gómez Becerra incorpora una imagen renovada y una infraestructura pensada para responder a una de las demandas habituales del comercio urbano: hacer más cómodo el paseo, retener al peatón y favorecer que el centro siga siendo un espacio de compras, tránsito y estancia también en los meses más duros del verano.