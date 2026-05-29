Culmina la instalación de toldos
La calle Gómez Becerra de Cáceres ya tiene sombra para plantar cara al verano
La nueva infraestructura, compuesta por 22 soportes metálicos y toldos rectangulares multicolores, busca mejorar el confort peatonal y la actividad comercial en la vía.
La calle Gómez Becerra ya tiene sombra. El Ayuntamiento de Cáceres ha culminado las obras de instalación de la nueva infraestructura de toldos en este eje del centro comercial histórico, una actuación pensada para mejorar el confort urbano, suavizar el tránsito peatonal durante los meses de más calor y reforzar la actividad de los negocios de la zona.
La intervención, impulsada por la concejalía de Cultura y Comercio, llega justo con la entrada del verano y con las primeras jornadas de temperaturas elevadas. El concejal del área, Jorge Suárez, ha destacado que "se trata de una actuación que llega justo para el verano y que va a mejorar notablemente la comodidad de vecinos, visitantes y clientes en una de las calles más transitadas de Cáceres; y más con estas altas temperaturas".
El proyecto ha consistido en la instalación de 22 soportes metálicos en forma de T, sobre los que se han distribuido tres calles de toldos rectangulares multicolores. La nueva estructura genera zonas de sombra a lo largo de Gómez Becerra, una vía con un importante peso comercial y peatonal dentro del centro de la ciudad.
Cuatro meses de obras
Los trabajos se han prolongado durante algo más de cuatro meses y han quedado terminados coincidiendo con la llegada del calor. El objetivo municipal ha sido hacer más amable el paseo por esta calle, especialmente en las horas centrales del día, cuando las altas temperaturas condicionan el tránsito a pie por el centro.
Suárez se ha mostrado convencido de que "el resultado final va a contribuir a hacer un tránsito a pie por esta calle más cómodo, más sostenible y más atractivo comercialmente".
La actuación forma parte de las medidas vinculadas a la mejora del centro comercial histórico y ha sido financiada con cargo a una subvención directa de la Junta de Extremadura destinada a actuaciones de rehabilitación y mejora de este entorno urbano.
Más de 160.000 euros de inversión
El proyecto ha sido redactado y dirigido por el arquitecto pacense Francisco Hipólito, profesor de estructuras de Ingeniería Industrial y reconocido proyectista en el ámbito regional. El contrato de redacción y dirección facultativa ha rondado los 16.000 euros.
La obra ha sido ejecutada por la empresa cacereña Arco Iris TT por un importe aproximado de 164.000 euros, tras resultar adjudicataria del procedimiento de licitación con una baja cercana al 8% respecto al presupuesto inicial.
Con esta actuación, Gómez Becerra incorpora una imagen renovada y una infraestructura pensada para responder a una de las demandas habituales del comercio urbano: hacer más cómodo el paseo, retener al peatón y favorecer que el centro siga siendo un espacio de compras, tránsito y estancia también en los meses más duros del verano.
- La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
- Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
- El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
- Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
- Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres
- Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión
- Olga y Agustín, 42 años al frente de una mercería histórica en Cáceres: 'Mientras nos dejen, aquí seguiremos
- Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres