San Fernando 2026
Pasos Largos, Catalina y Hércules reinan en la feria de ganado de Cáceres
La cita ha reunido en el recinto hípico a unos 60 caballos, 30 mulas y 20 burros, con unas 40 de operaciones cerradas durante la jornada
La feria de ganado equino, mular y asnal ha vuelto a llenar este jueves el recinto hípico de Cáceres de animales, tratantes y memoria rural dentro de las Ferias y Fiestas de San Fernando. La cita, organizada por la asociación cultural Amigos del Parque del Príncipe en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, ha recuperado una de las estampas más tradicionales de la ciudad, con caballos, mulas y burros como protagonistas de una mañana marcada por el ambiente festivo y el trato directo.
La jornada ha dejado nombres propios entre los ejemplares premiados. Pasos Largos ha sido reconocida como la mejor burra, Catalina como la mejor mula y Hércules como el mejor caballo. Según los datos facilitados por la organización, por el recinto han pasado alrededor de 60 caballos, 30 mulas y 20 burros, y se han cerrado unas 40 operaciones de trato.
Reivindicar oficios
Más allá del concurso, la feria ha servido para reivindicar los oficios y costumbres ligados al campo. Ha habido taller de esquileo y de herraje, paseos gratuitos en calesa y una exposición fotográfica bajo el título ‘Cáceres, feria de ganado en el recuerdo’, con imágenes cedidas por el archivero Fernando Berrocal, del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Cáceres.
También han asistido escolares del colegio Nazaret y miembros de la asociación Aspainca, en una actividad pensada para acercar esta tradición a las nuevas generaciones. Además, se han repartido unas mil plantas autóctonas, entre encinas, alcornoques y quejigos, gracias al Servicio de Ordenación Forestal de la Junta de Extremadura y al vivero de Holguera.
La organización ha destacado el buen desarrollo de la jornada, que ha devuelto al recinto hípico una imagen muy vinculada al pasado ganadero de Cáceres y al peso que el mundo rural sigue teniendo en la identidad de la ciudad.
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