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Máxima distinción local

Medalla de Cáceres a quienes "salvan vidas cada día"

El consistorio reconoce la labor de una entidad sin ánimo de lucro que garantiza el abastecimiento de sangre en intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos

Medalla de la Ciudad a la Hermandad de Donantes de Sangre ‘San Pedro de Alcántara de Cáceres’.

Medalla de la Ciudad a la Hermandad de Donantes de Sangre ‘San Pedro de Alcántara de Cáceres’. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el expediente para la concesión de la Medalla de la Ciudad a la Hermandad de Donantes de Sangre ‘San Pedro de Alcántara de Cáceres’, en reconocimiento a una labor silenciosa pero esencial que el consistorio resume en una idea: la de quienes “salvan vidas cada día” a través de la donación de sangre.

La actividad de la Hermandad resulta “imprescindible” para garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales

Trabajo coordinado

La iniciativa, informada por la Comisión de Cultura, Educación, Festejos y Comercio, pone en valor la trayectoria de una entidad sin ánimo de lucro integrada en la Federación Extremeña de Donantes de Sangre, que trabaja en coordinación con el Banco de Sangre de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la actividad de la Hermandad resulta “imprescindible” para garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales, especialmente en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y situaciones de emergencia sanitaria.

La entidad desarrolla además campañas periódicas de captación de donantes en colaboración con instituciones como la Universidad de Extremadura, la Diputación de Cáceres, ayuntamientos y centros educativos, ampliando así el alcance de la donación en toda la provincia.

Este trabajo continuado ha convertido a la Hermandad en un referente de solidaridad ciudadana y compromiso social, con una red estable de colaboración que permite mantener el flujo de donaciones necesario para el sistema sanitario.

El expediente ahora iniciado sigue el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad, que regula la concesión de la Medalla de Cáceres a personas y entidades con méritos excepcionales.

Trámites

El consistorio recuerda que recientemente también se ha iniciado el expediente para distinguir al restaurante Atrio, en el marco del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

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Con este reconocimiento en trámite, el Ayuntamiento refuerza la visibilización de colectivos cuya labor, aunque discreta, tiene un impacto directo en la salud y la vida de miles de personas en la ciudad y su entorno.

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