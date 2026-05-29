Un nuevo peluquero en el barrio del Perú: Mario Rodríguez ya ha abierto las puertas de su barbería

Mario Rodríguez ya ha abierto las puertas de su primera peluquería, IKYX Barber Studio, un nuevo espacio especializado en barbería y peluquería ubicado en el barrio del Perú. El establecimiento se encuentra en la calle Almirante Solano Bote, número 2, donde el joven emprendedor ha iniciado su actividad profesional apostando por un concepto moderno y cuidado dedicado al cuidado masculino.

La lesión que lo impulsó a emprender

Natural de Saucedilla, se trasladó a Cáceres para formarse en el ámbito de la peluquería, donde cursó el grado medio especializado en esta disciplina, finalizado en 2023. Durante esa etapa académica realizó también sus prácticas en distintos establecimientos de la ciudad, una experiencia que le permitió comenzar a introducirse en el sector profesional y adquirir sus primeros contactos laborales. Tras completar su formación, inició su etapa como autónomo y trabajó durante varios años en una peluquería situada en la avenida París. Sin embargo, una lesión en la muñeca sufrida este año le obligó a detener temporalmente su actividad profesional. Lejos de ver ese parón como un obstáculo, Rodríguez aprovechó ese tiempo para reflexionar sobre su futuro laboral y apostar definitivamente por un proyecto propio. Ahora, ya recuperado y a punto de reincorporarse plenamente a su actividad, ha conseguido dar forma a IKYX Barber Studio, su primera barbería en Cáceres.

Recuperar la cercanía y fidelizar a la clientela

El nuevo local está preparado para que puedan trabajar dos profesionales de manera simultánea, aunque en esta primera etapa ha comenzado el proyecto en solitario. El objetivo ahora pasa por recuperar poco a poco el ritmo de trabajo y volver a conectar con la clientela que tenía antes de la lesión de muñeca que le obligó a detener temporalmente su actividad profesional. Además, el joven emprendedor ha querido apostar por una atención más cercana y cuidada. Aunque los precios serán similares a los de otras barberías de la ciudad, el servicio incluirá café o agua de cortesía para los clientes, con la intención de que la visita se convierta en una experiencia más cómoda y agradable.

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El auge de las barberías no impide que cada negocio encuentre su espacio

En cuanto a la demanda y la competencia dentro del sector en Cáceres, Rodríguez considera que existe una gran demanda de servicios de barbería y peluquería masculina en la ciudad. En su caso, destaca especialmente el esfuerzo que ha supuesto construir una clientela propia desde cero tras llegar desde un entorno rural, algo que ha conseguido gracias a la constancia, la cercanía en el trato y el cuidado del trabajo realizado en cada servicio. El profesional defiende que la fidelización de los clientes se logra ofreciendo una atención de calidad y generando una relación de confianza con cada persona que entra en la barbería. Además, considera que, pese al auge de las barberías modernas en los últimos años, el sector no se encuentra saturado, ya que cada profesional desarrolla un estilo propio que termina conectando con un público determinado. Una situación que, según explica, permite que cada negocio encuentre su espacio y su propia clientela.