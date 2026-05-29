Roca Rey se corona en Cáceres y Marco Pérez brilla con su juventud y desparpajo

La primera corrida de toros del abono de la feria taurina de San Fernando 2026 coronó a Andrés Roca Rey y Marco Pérez. Ambos toreros lograron desorejar al primer animal de su lote en una corrida noble, brava, dispar y bien presentada de Juan Pedro Domecq.

La tarde estuvo repleta de momentos importantes y contó con espectadores conocidos, como Tana Rivera, pareja del diestro peruano, o los matadores Julio Méndez y David Gutiérrez. A la feria, organizada por José María Garzón, de la empresa Lances de Futuro, no faltó el alcalde, Rafa Mateos, ni su equipo de Gobierno. También acudieron otros representantes políticos, como José Ángel Sánchez Juliá y Álvaro Arias (PP), Elisabeth Martín y Dionisio Vasco (PSOE), o Eduardo Gutiérrez y Óscar Fernández Calle (Vox).

Galería | Así fue la segunda de abono de la feria de Cáceres /

La plaza registró más de tres cuartos de entrada y dejó una buena imagen, sobre todo en la zona de sombra.

La corrida estaba muy bien planteada, con una mezcla entre juventud y experiencia que prometía no dejar a nadie indiferente. Los toreros coincidieron a su llegada a la plaza en la «ilusión y responsabilidad» que les aportaba estar en un coso como la Era de los Mártires, además de asegurar que «era más importante aún viendo cómo estaban los tendidos de llenos».

Dos faenas de bandera

Roca Rey, que lidió en segundo y quinto lugar, hizo la faena de la tarde a ‘Caricia’. Con el capote, logró endosar una serie de mucha calidad, con los pies clavados en el suelo. El animal empujó con fuerza en el caballo y Roca Rey le dio un precioso quite en los medios. Con los pies juntos, mezcló chicuelinas con tafalleras y terminó con un pase por la espalda. Hubo buen tercio de banderillas y brindis al público antes de arrancar la faena.

El maestro inició la faena con los pies juntos frente al tendido 2 y pronto se hizo con el público ante un animal negro mulato de 482 kilos. Hubo buenos naturales y algún pase por la espalda del matador. Mucha elegancia, valor y entrega del peruano ante un toro muy noble. Se lo pasó muy cerca, quedándose a escasos centímetros de las astas. Alargó la faena y escuchó un aviso, pero una estocada perfecta despertó a los tendidos y pronto salieron los primeros pañuelos. Dos orejas para el peruano, que abría la puerta grande en Cáceres por segundo año consecutivo.

La otra gran faena de la tarde fue la del jovencísimo Marco Pérez, de 19 años, ante un precioso animal jabonero llamado ‘Austero’, que fue premiado con la vuelta al ruedo y para el que se llegó a pedir con fuerza el indulto. El torero se fue a portagayola para recibirlo y le realizó una preciosa tanda culminada con unas chicuelinas ejecutadas a la perfección. Lo colocó bien en el caballo, aunque el puyazo fue caído. El toro empujó también con fuerza en el peto y los toreros de plata dejaron tres buenos pares de banderillas.

La juventud del matador charro no impidió ver una lidia magnífica ante un toro de bandera, con nobleza y fijeza. Se puso de rodillas, se lo pasó por la espalda y cumplió con creces. Se dispuso a matar hasta en tres ocasiones, pero el público le frenó para intentar que el toro se fuese de vuelta al campo. Tanto tiempo de espera puso nervioso al torero, que pinchó con la espada. A la segunda fue la vencida, aunque necesitó dos descabellos. Dos orejas para el matador y vuelta al ruedo para ‘Austero’, que bien podría haber sido un toro de indulto. En apenas tres toros, Cáceres ya tenía una doble puerta grande en su feria.

Con Roca Rey, en el quinto, la expectación estaba por todo lo alto. ‘Buitroso’, de color negro y 495 kilos, era el segundo animal más pesado de la tarde. El peruano no logró transmitir tanto con el capote, pese a que lo intentó. Hubo un puyazo ligeramente caído y un gran tercio de banderillas. Incluso saludó una ovación Agustín de Espartinas, torero de plata, tras colocar dos buenos pares.

El animal dejó grandes destellos en la muleta. Roca Rey firmó un natural en redondo que el público aplaudió con fuerza. Sin embargo, el peruano no logró conectar con los tendidos como lo había hecho con el primero de su tarde. Parecía que Cáceres necesitaba un poco más del torero. Dos pinchazos, dos avisos y una estocada caída dejaron al peruano sin premio, aunque saludó una ovación.

‘Jumito’ cerró la corrida de Juan Pedro Domecq en la feria taurina de Cáceres y fue para Marco Pérez. Dejó un par de buenos capotazos, aunque el público seguía algo fuera de la corrida. El animal empujó con mucha fuerza en el peto, donde se enceló. Los banderilleros devolvieron al público al festejo. La faena se volvió a extender y el torero dejó una estocada casi completa. No hubo premio esta vez para el diestro, pese a que existió petición.

Juan Ortega, de vacío

Juan Ortega fue el matador que se fue de vacío de esta tarde de toros en Cáceres. En la primera de sus dos faenas, fue de menos a más con el ‘juanpedro’ y logró algunos «olés» del público. Pese a una fulminante estocada, la petición de oreja fue minoritaria en el primero y saludó una ovación.

En el cuarto toro de la tarde, el público se encontraba algo frío y tampoco logró conectar con la gente como Juan Ortega suele hacerlo. Eso sí, dejó varios capotazos para ponerse en pie, de toreo clásico. Ante este animal, de nombre ‘Bogador’, que era el más pesado de la tarde, volvió a saludar una ovación el de Triana. Hubo pitos en el arrastre para el toro.

Concluía de esta forma la primera corrida del abono de la feria de San Fernando, que se cierra este domingo con la corrida extremeña de Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez.